Kết quả Liverpool 4-0 Galatasaray: Bùng nổ hiệp 2, gặp PSG ở tứ kết

Nối tiếp Arsenal, Liverpool giữ thể diện cho bóng đá Anh ở vòng 1/8 Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước Galatasaray trên sân nhà Anfield (Liverpool, Anh). Họ là đại diện duy nhất của xứ sương mù lật ngược tình thế thành công sau khi thua trận lượt đi.

Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn. Tính riêng trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 60%, Liverpool tung ra tới 15 cú sút. Thủ môn Galatasaray thực hiện tới 7 pha cản phá nhưng vẫn không đủ giúp đội khách giữ sạch lưới. Bàn thắng của Dominik Szoboszlai ở phút 25 giúp Liverpool giải tỏa áp lực và xóa đi lợi thế của đối thủ.

Thế trận trong hiệp 2 vẫn là sự vượt trội của đội bóng Anh. Sức tấn công của Liverpool thậm chí còn mạnh hơn và tính hiệu quả tăng lên. Trong 17 cú dứt điểm, Mohamed Salah và đồng đội ghi tới 3 bàn thắng để đánh sập mọi hy vọng của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Lần lượt Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Salah lập công nâng tỷ số lên 4-1 khi hiệp 2 chưa hết nửa thời gian. Liverpool còn có một tình huống ghi bàn không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi đó, Galatasaray thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm trúng đích trong cả hiệp hai. Cơ hội duy nhất mà đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra là cú sút xa chệch khung thành.

Liverpool thắng 4-0 ở trận lượt về và vượt qua Galatasaray với tỷ số chung cuộc 4-1. Đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot chạm trán Bayern Munich ở vòng tứ kết. Đại diện bóng đá Đức là đội thắng đậm nhất ở vòng 1/8 khi đánh bại Atalanta trong cả 2 lượt trận (6-1 lượt đi, 4-1 lượt về).

Kết thúc vòng 1/8, bóng đá Anh từ 6 đại diện chỉ còn lại 2 đội đi tiếp ở Champions League là Arsenal và Liverpool. Chelsea (gặp PSG) và Man City (gặp Real Madrid) thua cả 2 lượt trận. Newcastle hòa Barcelona trên sân nhà nhưng thua đậm trong trận tái đấu. Tottenham thắng Atletico Madrid 3-2 ở lượt về nhưng không đủ bù lại trận thua 2-5 trước đó.

Liverpool 4-0 Galatasaray Szoboszlai 25' Ekitike 51' Gravenberch 53' Salah 62'