Brazil hòa Morocco, Vinicius nói tại trời nóng làm cỏ khô

(VTC News) -

Brazil khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Morocco tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ). Sau trận đấu, Vinicius Junior cho rằng mặt sân là một trong những yếu tố khiến đội tuyển Brazil không thể thi đấu như mong đợi. Cá nhân Vinicius không ít lần mất bóng vì xử lý hỏng.

“Mặt cỏ khô rất nhanh do khí hậu và thời tiết nóng bức, khiến trận đấu bị gián đoạn. Chúng tôi không thể duy trì nhịp độ thi đấu. Điều đó gây bất lợi vì chúng tôi muốn chơi bóng, luân chuyển từ cánh này sang cánh kia", tiền đạo của Real Madrid và đội tuyển Brazil cho biết.

Anh nói thêm: "Chúng tôi sẽ phải thích nghi vì tôi nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài trong suốt giải đấu. Hơn nữa, tất cả các đội đều phải thi đấu trên cùng một mặt sân. Chúng tôi sẽ cải thiện, tiến bộ và giành được những chiến thắng lớn”.

Video: Vinicius gỡ hòa cho Brazil

Morocco là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số. Trong bối cảnh "Selecao" gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đối thủ, Vinicius đã tỏa sáng với một pha lập công đẹp mắt để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Dù ghi bàn và được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Brazil, ngôi sao Real Madrid vẫn thừa nhận đội bóng cần cải thiện rất nhiều nếu muốn tiến sâu tại giải đấu. "Chúng tôi cần phải tiến bộ để giành chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo. Morocco là một đội bóng rất mạnh và chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn", Vinicius nói sau trận.

Chân sút ghi bàn thắng duy nhất cũng cho rằng đội tuyển Brazil cần thích nghi với lối chơi tập thể: “Tôi nghĩ chúng tôi phải thích nghi với những cầu thủ đang có ở đây, cả những người trẻ lẫn những người giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cần thích nghi với nhau và hỗ trợ lẫn nhau, bởi điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn cho đội.

Kinh nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng ở một giải đấu như thế này, và nguồn năng lượng của các cầu thủ trẻ, như tôi và những đồng đội trẻ khác có mặt ở đây, cũng vậy. Chúng tôi sẽ phải làm tất cả vì tập thể của mình để đạt được những kết quả lớn tại giải đấu”, Vinicius nói thêm.

Bên cạnh đó, anh cũng đề cập đến vai trò của HLV Carlo Ancelotti, người từng dẫn dắt anh tại Real Madrid: "Thật dễ dàng khi nói về Ancelotti, bởi ông ấy là người hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Ông ấy luôn giúp tôi hòa nhập với đội bóng. Ông cũng trao cho tôi trọng trách và sự tin tưởng mà tôi cần cũng như xứng đáng nhận được. Nếu Chúa cho phép, tôi sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa cho ông ấy".

Trận hòa trước Morocco khiến Brazil chưa thể tạo lợi thế ở bảng C. "Selecao" sẽ có sáu ngày chuẩn bị trước trận gặp Haiti, trước khi chạm trán Scotland ngày 25/6 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.