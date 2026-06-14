Neymar ngồi khán đài, Vinicius giúp Brazil hòa Morocco 1-1

(VTC News) -

Trận đấu giữa Brazil và Morocco diễn ra lúc 5h ngày 14/6, thuộc bảng C World Cup 2026. Ismael Saibari và Vinicius Junior lần lượt ghi bàn, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Morocco gây ra nhiều khó khăn cho Brazil. (Ảnh: Reuters)

Morocco nhập cuộc tốt hơn Brazil. Đội bóng châu Phi thậm chí áp đảo đối thủ trong nửa đầu hiệp một. Các cầu thủ Morocco tung ra 12 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,22. Những pha bóng đầy tốc độ của Morocco khiến đội tuyển Brazil lúng túng và liên tục xử lý hỏng. Phải đến cuối hiệp một, Brazil mới giành lại quyền kiểm soát.

Bàn mở tỷ số đến ở phút 21 sau những nỗ lực tấn công của Morocco. Brahim Diaz chuyền bóng cho Ismael Saibari ở rìa vòng cấm. Tiền vệ Morocco thực hiện cú sút khéo léo qua đầu thủ môn Alisson Becker, đưa đại diện châu Phi vượt lên.

Video: Morocco ghi bàn mở tỷ số

Brazil sau đó đẩy cao đội hình. Đội bóng Nam Mỹ tấn công bế tắc khi Raphinha, Igor Thiago mờ nhạt trên hàng công. Các ngôi sao của đội bóng "vàng xanh" thiếu sự kết nối và phải trông cậy nhiều vào khả năng xử lý cá nhân.

Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, đội tuyển Brazil vẫn có ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Trong pha tấn công vào vòng cấm ở phút 38, Vinicius Junior ngoặt qua một cầu thủ Morocco rồi dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ môn Yassine Bounou, giúp Brazil gỡ hòa 1-1.

Video: Vinicius gỡ hòa cho Brazil

Brazil 1 1 Morocco Vinicius 32' 21' Saibari

Số liệu thống kê trận Brazil 1-1 Morocco.

Đội hình Brazil vs Morocco

Brazil: Alisson (1), Gabriel Magalhaes (3), Marquinhos (4), Casemiro (5), Vinicius Junior (7), Bruno Guimaraes (8), Raphinha (11), Douglas Santos (16), Lucas Paqueta (20), Roger Ibanez (24), Igor Thiago (25).

Morocco: Yassine Bounou (1), Achraf Hakimi (2), Noussair Mazraoui (3), Ayyoub Bouaddi (6), Azzedine Ounahi (8), Brahim Diaz (10), Ismael Saibari (11), Issa Diop (14), Chadi Riad (18), Bilal El Khannouss (23), Neil El Aynaoui (24).