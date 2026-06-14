(VTC News) -

Cộng đồng mạng đang chuyền tay nhau thử thách thị giác cực khó với câu hỏi ngắn gọn: "Đố bạn có bao nhiêu con vật trong ảnh?". Đây không phải là bài toán đếm hình thông thường, mà là cú lừa thị giác đỉnh cao theo phong cách "hình lồng hình".

Giữa các khoảng trống trắng đen đan cài, tác giả khéo léo giấu kín một hệ sinh thái mini từ chim muông, bò sát cho đến các loài thú bốn chân. Muốn tìm ra đáp án chính xác, bạn buộc phải zoom kỹ vào từng ngóc ngách thay vì chỉ nhìn lướt qua. Hãy thử tài tinh mắt ngay và để lại bình luận xem bạn đếm được bao nhiêu con vật nhé.

'Mắt Thần' gọi tên ai: Đố bạn có bao nhiêu con vật trong ảnh?

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.