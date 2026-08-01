Khởi tố 'ông trùm' máy hát karaoke VietKTV Vũ Phi Điệp

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Phi Điệp (SN 1980; phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan“ theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo điều tra, mặc dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng Vũ Phi Điệp vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Bị can Vũ Phi Điệp thời điểm chưa bị khởi tố. (Ảnh: Vietnamnet).

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc dung lượng 4TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường. Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải bài hát miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý bị khai thác trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Phi Điệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.