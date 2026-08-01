BYD Sealion 08 lộ nội thất trước ngày ra mắt

(VTC News) -

BYD đã tiết lộ hình ảnh nội thất của mẫu SUV cỡ lớn Sealion 08 tại Trung Quốc, khi thời điểm mở bán đang đến gần. Mẫu xe dài hơn 5,1 m sở hữu cấu hình 6 chỗ ngồi, màn hình giải trí gắn trên trần xe, hệ thống đèn viền nội thất cùng nhiều công nghệ cao cấp như hỗ trợ lái DiPilot 5.0, hệ thống treo khí nén hai buồng, đánh lái bánh sau và công nghệ sạc siêu nhanh.

Sealion 08 lần đầu được giới thiệu vào tháng 4 với vai trò là mẫu SUV đầu bảng thuộc dòng Ocean Series của BYD. Xe đã xuất hiện tại các đại lý từ tháng 6 nhưng đến ngày 31/7, ông Zhang Zhuo - Tổng Giám đốc bộ phận kinh doanh BYD Ocean Series - mới công bố hình ảnh khoang cabin trên Weibo.

Khoang lái Sealion 08 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của BYD với màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn. Vô-lăng ba chấu đáy phẳng đi kèm cần số đặt sau vô-lăng.

Bệ trung tâm được bố trí sạc điện thoại không dây, cụm phím bấm vật lý và khoang chứa đồ ẩn. Nội thất nổi bật với hệ thống đèn viền hai tầng, trong khi tay nắm cửa tạo hình vỏ sò nhằm nhấn mạnh phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương.

Xe được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, trần bọc da lộn và ghế bọc da.

Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế thương gia độc lập với bệ đỡ chân chỉnh điện. Ghế phía sau bên phải tích hợp chế độ Zero Gravity (không trọng lực), trong khi cả hai ghế đều có bệ tỳ tay tích hợp giá để cốc.

Phía trước ghế hành khách phía sau bên phải có bàn gập, còn trên trần xe là màn hình giải trí cỡ lớn. Dây đai an toàn cũng được hoàn thiện cùng tông màu be với nội thất.

Hàng ghế thứ ba bố trí hai chỗ ngồi. Hành khách phía sau được trang bị điều hòa riêng cùng cổng sạc USB Type-A và Type-C. Hai ghế hàng thứ hai còn có chức năng sưởi và thông gió.

BYD Sealion 08 có kích thước 5.115 x 1.999 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở 3.030 mm, cung cấp tùy chọn cấu hình 5 chỗ hoặc 6 chỗ.

Mẫu SUV này sở hữu nhiều công nghệ đáng chú ý như hệ thống đánh lái bánh sau, khung gầm DiSus-A với treo khí nén hai buồng và hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 5.0, hỗ trợ tính năng Navigate on Autopilot (NOA) trên cả đường đô thị và cao tốc.

Phiên bản thuần điện (BEV) sử dụng pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 92,093 kWh hoặc 115,072 kWh.

Phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu sau sử dụng mô-tơ điện công suất 320 kW (429 mã lực), trong khi bản cầu sau tầm hoạt động dài được nâng lên 370 kW (496 mã lực). Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 585 kW (784 mã lực). Tùy từng phiên bản, xe có phạm vi hoạt động từ 710 đến 900 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Ngoài bản thuần điện, Sealion 08 còn được phát triển với hệ truyền động DM-i gồm động cơ xăng 1.5L công suất 154 mã lực kết hợp mô-tơ điện 268 mã lực. Xe có khả năng chạy thuần điện tới 400 km theo chuẩn CLTC.

Theo các thông tin trước đó, BYD cũng sẽ bổ sung phiên bản DM-p hiệu năng cao với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 536 mã lực.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, BYD bán 177.442 xe tại thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 6, giảm 44,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hãng giao 795.169 xe, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước.