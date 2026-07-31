Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10

(VTC News) -

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết, kết quả bước đầu từ các đợt kiểm tra đối với xăng sinh học E10 cho thấy chưa phát hiện vi phạm về đo lường cũng như chất lượng nhiên liệu.

Theo ông Khoa, ngày 5/6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 3927 về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã tham mưu Bộ ban hành hai văn bản để triển khai. Trong đó, một văn bản gửi các địa phương đề nghị xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đồng bộ chất lượng xăng E10; văn bản còn lại gửi Bộ Công Thương nhằm phối hợp, chia sẻ thông tin, bảo đảm hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai bộ.

Trạm xăng dầu số 1, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (MIPECORP) chuyển đối từ bán xăng khoáng sang bán nhiên liệu sinh học từ ngày 25/5. (Ảnh: Phạm Duy)

Về triển khai thực tế, theo phân công của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng E10 thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội.

Ở cấp địa phương, đến nay Ủy ban đã nhận được báo cáo từ ba tỉnh gồm Nghệ An, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Theo báo cáo, các địa phương đã kiểm tra 36 cơ sở và cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. (Ảnh: Hoa Vũ)

Ông Trần Đăng Khoa cho biết, ngoài việc kiểm tra hồ sơ, quy trình và các thủ tục theo quy định, các đoàn kiểm tra tập trung vào hai nội dung kỹ thuật chính.

Thứ nhất là kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thứ hai là lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng xăng E10 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

“Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của đoàn kiểm tra của Ủy ban cũng như các địa phương, các cơ sở được kiểm tra đều đáp ứng quy định của pháp luật. Đặc biệt, về đo lường và chất lượng xăng E10, chúng tôi chưa phát hiện ra nội dung vi phạm”, ông Khoa cho biết.

Theo lãnh đạo Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cùng các địa phương sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn quốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để bảo đảm hoạt động kiểm tra đồng bộ, hiệu quả.