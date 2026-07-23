TP.HCM sẽ kiểm tra toàn bộ 12 chỉ tiêu chất lượng xăng E10

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Chi cục trưởng Cục Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/7.

Theo ông Khoa, thời gian qua, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu đột xuất để kiểm tra chất lượng xăng trên thị trường.

"Kết quả sơ bộ cho thấy hai mươi mẫu xăng được lấy kiểm tra trước đó đều đạt yêu cầu về chất lượng", ông Khoa cho biết.

Ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Chi cục trưởng Cục Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Đối với kế hoạch kiểm tra trong thời gian tới, ông Khoa cho biết toàn bộ 12 chỉ tiêu chất lượng đối với xăng E10 sẽ được kiểm tra theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ thực hiện kiểm tra đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng theo đúng quy trình quy định tại QCVN 01:2022 và bản sửa đổi QCVN 01:2026.

Liên quan đến việc xử lý các trường hợp vi phạm, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết nếu phát hiện lô hàng không phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các quy định xử phạt theo Điều 19 và Điều 20 của Nghị định của Chính phủ ban hành năm 2017.

Đồng thời, tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả của lô hàng, cơ quan quản lý sẽ xem xét công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại họp báo, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết thành phố hiện có hệ thống phân phối xăng dầu lớn nhất cả nước với 1.176 cửa hàng bán lẻ, 65 thương nhân đầu mối, 65 thương nhân phân phối và 2 doanh nghiệp sản xuất. Trung bình mỗi ngày, TP.HCM tiêu thụ khoảng 13.000 tấn xăng dầu.

“Sau gần hai tháng thực hiện, Sở Công Thương chưa ghi nhận trường hợp thiếu nguồn cung xăng E10 cũng như chưa nhận được phản ánh tiêu cực từ người dân về chất lượng loại nhiên liệu này", ông Hiếu nói.

Theo đại diện Sở Công Thương, từ tháng 3 đến nay, trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, lực lượng quản lý thị trường vẫn duy trì giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận, xử lý trong vòng 1-2 giờ.

TP.HCM là địa phương có sản lượng tiêu thụ xăng dầu lớn nhất cả nước, với khoảng 13.000 tấn xăng dầu được tiêu thụ mỗi ngày.

Nhờ đó, thành phố hầu như không ghi nhận tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa trái quy định hoặc xảy ra thiếu nguồn cung do nguyên nhân chủ quan.

Ông Hiếu cũng cho biết hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ còn gặp nhiều khó khăn khi giá xăng dầu thế giới biến động nhanh, có thời điểm mức chiết khấu dành cho đại lý bằng 0 hoặc rất thấp, khiến nhiều đơn vị kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn phải duy trì hoạt động theo quy định.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường. Khi đó, doanh nghiệp đầu mối sẽ chủ động quyết định giá bán trên cơ sở các yếu tố được quy định, thay vì chờ kỳ điều hành giá định kỳ như hiện nay. Nhà nước sẽ điều tiết thị trường thông qua hai công cụ chính là thuế và Quỹ bình ổn xăng dầu nhằm kiểm soát mức độ biến động giá.