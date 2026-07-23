Cảnh hiếm thấy ở SJC: Khách chen nhau bán vàng, chờ cả ngày chưa tới lượt

(VTC News) -

Đến hơn 15h chiều 23/7, bên trong trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM), vẫn đông khách chờ đến lượt giao dịch. Nhiều người cho biết đã đến chờ từ đầu giờ chiều nhưng chưa được gọi số, bởi trước họ, còn nhiều người đã đến từ sáng chưa mua bán kịp phải chuyển sang buổi chiều.

Nhiều người đã được phát số nhưng cho biết có khả năng không đến lượt, vì quá đông.

Đông nhất là tại khu vực bán vàng miếng SJC. Khách xếp hàng thành nhiều lớp, người chờ được gọi số thứ tự để giao dịch, người chờ đến lượt nhận số.

Hàng dài khách chờ bán vàng chiều 23/7.

Bãi giữ xe của trung tâm này chật kín, bảo vệ phải điều tiết vào theo lượt hoặc hướng dẫn khách gửi ở các bãi xe gần đó.

Nhân viên liên tục thông báo khách trật tự, chờ đến lượt vì cửa hàng phải giải quyết cho khách đã lấy số buổi sáng. Và động viên khách nếu không kịp thì chịu khó quay lại vào hôm sau.

Một khách hàng ở phường Bến Thành cho biết ông đến bán 1 lượng vàng miếng SJC đã mua hai năm trước. Ông nói dù giá đang giảm nhưng cảm thấy đủ lời nên quyết định bán lấy tiền, nhưng chờ quá lâu chưa bán được, ông phải về để ngày mai đến sớm.

Ngoài vàng miếng SJC, nhiều khách cũng đến bán ra vàng nhẫn, nữ trang. Ngược với vàng miếng, khách bán vàng nhẫn thực hiện nhanh chóng và được nhận tiền ngay.

Theo quan sát, dù giá vàng giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua so với ngày 22/7, nhưng khách đến giao dịch mua vào ít hơn so với khách có nhu cầu bán vàng.

Giá vàng miếng SJC sau 15h được niêm yết 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Chênh lệch mua bán nói rộng đến 5 triệu đồng/lượng.

135 triệu đồng/lượng cũng là giá áp dụng với vàng nhẫn mua vào, còn giá bán ra của vàng nhẫn đang cao hơn vàng miếng 2 triệu đồng/lượng.

Giá nữ trang 99,99%, SJC áp dụng mua-bán chênh lệch đến 6 triệu đồng/lượng, giá mua 131 triệu đồng và bán ra 137 triệu đồng/lượng.

Sau PNJ thay đổi chính sách thanh toán, SJC cũng áp dụng thời gian thanh toán đến 48 tiếng đồng hồ với kim cương.

Thông tin với khách hàng, đại diện SJC cho biết đối với vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang tính theo giá công, sau khi hoàn tất thủ tục thu mua, SJC sẽ chuyển tiền cho khách ngay trong ngày. Riêng các giao dịch thực hiện sau 15h, hoặc có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ được thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp.

Đối với sản phẩm kim cương, nữ trang, do các thủ tục kiểm tra kim cương và nữ trang phức tạp hơn, nên việc thu mua sẽ mất thời gian, dự kiến mất 1-2 ngày. Nếu rơi vào các ngày cận cuối tuần, khách có thể mất thêm thời gian ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Cũng theo đại diện SJC, lượng khách đến doanh nghiệp này bán vàng, kim cương và trang sức đã tăng mạnh so với bình thường.

Diễn biến khách chen nhau đi bán vàng khi giá giảm mạnh, trái ngược với thông thường giá giảm khách đẩy mạnh mua vào.

Một phần lý do được cho là ngày 22/7, cơ quan điều tra đã công bố khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Các bị can này có liên quan đến SJC khi là người trực tiếp đưa 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Theo các chuyên gia tài chính, người giữ vàng lúc này không hoảng loạn. Đặc biệt, cơ quan chức năng thời gian qua không có đưa ra kết luận gì với các sản phẩm vàng. Nếu đang cần tiền gấp, người dân có thể mang vàng SJC, vàng PNJ hay vàng của các thương hiệu khác, các loại nữ trang... ra các tiệm lớn để bán lấy tiền ngay.

Còn chưa cần tiền thì vẫn giữ vàng, nữ trang như thông thường, không vì tâm lý đám đông kéo nhau bán để chịu lỗ, tạo áp lực lên thị trường.