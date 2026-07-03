Thêm 6 doanh nghiệp tham gia pha chế xăng E10

(VTC News) -

TS. Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Cục ĐCK - Bộ Công Thương) cho biết, để bảo đảm nguồn cung xăng E10, hiện có 3 nhà máy sản xuất ethanol đang hoạt động và theo lộ trình, từ tháng 7 đến tháng 8 sẽ có thêm 2 nhà máy đi vào hoạt động. Thời gian tới, khi các nhà máy còn lại được khôi phục, năng lực cung ứng E10 trong nước sẽ tiếp tục được nâng lên.

Cùng với việc phát triển nguồn cung ethanol, về hệ thống pha chế, phối trộn và phân phối xăng sinh học, hiện cả nước có 8 thương nhân đầu mối được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 tháo gỡ một số vướng mắc trong hoạt động pha chế, phối trộn, dự kiến trong tháng 7 sẽ có thêm 6 thương nhân đầu mối tham gia.

Như vậy, với 14 thương nhân đầu mối lớn tham gia thị trường, năng lực cung ứng xăng sinh học sẽ tiếp tục được nâng cao.

Dự kiến trong tháng 7 sẽ có thêm 6 thương nhân đầu mối tham gia pha chế, phối trộn xăng E10. (Ảnh minh họa)

Thông tin thêm về kết quả sau 1 tháng sử dụng đại trà xăng E10, ông Thành cho biết, việc đưa xăng sinh học E10 phân phối trên toàn quốc đang diễn ra đúng tiến độ, thị trường ổn định và không xảy ra hiện tượng đứt gãy nguồn cung.

“Tính đến ngày 28/6/2026, tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học trên toàn quốc đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó xăng sinh học E10 đạt 924 triệu lít và xăng E5 đạt 56 triệu lít. Như vậy, xăng sinh học E10 chiếm hơn 96% tổng sản lượng tiêu thụ. Đây là con số rất đáng khích lệ, khẳng định quá trình chuyển đổi đã diễn ra nhanh chóng và người dân đã chấp nhận, sử dụng xăng E10 như một loại nhiên liệu thông thường”, ông Đặng Tất Thành thông tin.

Hiện tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đều đã kinh doanh xăng sinh học E10. Hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và PVOIL, cùng 24 thương nhân đầu mối đang cung ứng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Đồng thời, có 11 trong số 26 thương nhân đầu mối vẫn duy trì việc cung ứng xăng E5 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang xây dựng và đưa vào triển khai ứng dụng “Quanh tôi”, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm khoảng 1.500 cửa hàng đang kinh doanh xăng E5 trên phạm vi toàn quốc, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

“Có thể nói, sau một tháng triển khai lộ trình phối trộn xăng sinh học E10, thị trường vận hành ổn định, nguồn cung được bảo đảm và người dân đã đón nhận xăng sinh học như một loại nhiên liệu thông thường”, TS. Đặng Tất Thành nhấn mạnh.