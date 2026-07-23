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Doanh nghiệp gia đình: Lợi thế hay rào cản tăng trưởng?

(VTC News) -

Các chuyên gia về quản trị doanh nghiệp gia đình phân tích những thành công và rào cản khiến nhiều doanh nghiệp không thể bứt phá.

Cẩm Lai
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