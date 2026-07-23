3 trục tăng trưởng hội tụ tạo lực đẩy giá trị cho Vinhomes Golden City

(VTC News) -

Tọa lạc tại trung tâm của cực tăng trưởng phía Nam thành phố, Vinhomes Golden City đón đầu dòng vốn đầu tư, lực lượng chuyên gia và nhu cầu ngày càng lớn về bất động sản chất lượng cao.

Ba trục động lực mở rộng không gian phát triển của Hải Phòng

Theo Quy hoạch Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế, trung tâm logistics quốc tế, đầu tàu công nghiệp xanh, thông minh của vùng Bắc Bộ.

Đến năm 2030 sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng đạt tới 228,9 triệu tấn, hành khách từ 18,5 - 20,4 triệu lượt. (Ảnh: Cảng vụ Hải Phòng)

Động lực tăng trưởng đầu tiên đến từ hệ thống cảng biển. Cụm cảng Hải Phòng, với hạt nhân là cảng Lạch Huyện - cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, chỉ trong 6 tháng năm 2026 đạt sản lượng hàng hóa thông qua ước tính 96 triệu tấn. Trước đó, báo cáo về Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) năm 2025 cho thấy, cảng Hải Phòng lọt vào top 20 cảng có hiệu suất tốt nhất thế giới.

Hải Phòng cũng là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh nhất cả nước. Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố thu hút 2,93 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm nay, đạt 81,4% kế hoạch.

Động lực thứ ba đến từ logistics và thương mại quốc tế. Khu thương mại tự do Hải Phòng đã được thành lập với các khu chức năng bố trí tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam. Cùng với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai, năng lực trung chuyển hàng hóa của toàn vùng sẽ tiếp tục được nâng lên.

Kinh nghiệm phát triển tại nhiều đô thị lớn cho thấy, nơi hạ tầng và quy hoạch tạo lập các cực tăng trưởng mới cũng là nơi thị trường bất động sản đón đầu nhu cầu ở thực và đầu tư.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, có tới 92% người tìm kiếm bất động sản quan tâm đến yếu tố quy hoạch trong 6 tháng đầu năm 2026; hơn 60% ưu tiên các dự án có lợi thế hạ tầng và 59% sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm sở hữu khả năng kết nối vượt trội.

Trong bối cảnh đó, cửa ngõ phía Nam Hải Phòng - nơi hội tụ ba trục động lực gồm cảng biển, công nghiệp và logistics và đặc biệt là sự hiện diện của đại đô thị Vinhomes Golden City - đang xác lập một cực phát triển mới, một điểm đến an cư và đầu tư hấp dẫn bậc nhất của thành phố cảng.

Vinhomes Golden City hưởng lợi từ dòng hàng hóa, dòng người và dòng vốn

Nằm tại Dương Kinh - tâm điểm phát triển phía Nam Hải Phòng, Vinhomes Golden City đang hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Nhiều công trình trọng điểm, như Vành đai 2, Cầu Rào 3, tuyến đường ven biển và mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía Nam. Khi các dự án này lần lượt hoàn thành, khả năng kết nối của Dương Kinh sẽ tiếp tục được cải thiện.

Vinhomes Golden City nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng và giới đầu tư nhờ lợi thế vị trí, quy hoạch, hạ tầng.

Sự cộng hưởng của cảng biển, công nghiệp và logistics không chỉ tạo ra dòng vốn đầu tư mà còn kéo theo lực lượng chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc lâu dài tại Hải Phòng cũng như Dương Kinh. Đây cũng là nguồn cầu bền vững đối với các sản phẩm bất động sản được quy hoạch đồng bộ và sở hữu chất lượng sống cao.

Vinhomes Golden City đón đầu nhu cầu đó khi được quy hoạch theo mô hình đô thị công viên sinh thái với mật độ xây dựng thấp chỉ 27%. Đến nay, hệ thống không gian xanh, mặt nước lên đến 40ha và 164 tiện ích hiện đại đã bước vào giai đoạn vận hành, từng bước hoàn thiện chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Nam Hải Phòng.

Bể bơi 4 mùa chính thức khai trương ngày 11/7, trở thành tiện ích cao cấp tiếp theo được đưa vào vận hành tại Vinhomes Golden City trước thời điểm bàn giao nhà.

Ở góc độ đầu tư, sự hiện diện của cộng đồng cư dân chất lượng cao cũng tạo tiền đề cho sự phát triển của các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Khi dân số cơ học gia tăng cùng với quá trình mở rộng sản xuất và logistics, nhu cầu đối với các mô hình bán lẻ, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe hay lưu trú sẽ tăng theo, qua đó gia tăng khả năng khai thác đối với các sản phẩm thấp tầng.

Tọa lạc tại “giao điểm vàng” của cảng biển, công nghiệp và logistics - 3 trụ cột tăng trưởng của Hải Phòng trong nhiều thập kỷ tới, cộng hưởng với thời điểm bàn giao đã cận kề, Vinhomes Golden City đang bước vào giai đoạn bứt phá giá trị.

Song hành cùng quá trình mở rộng không gian đô thị, gia tăng dân số và nhu cầu ở thực tại Nam Hải Phòng, đại đô thị được đánh giá sở hữu nền tảng để gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn.