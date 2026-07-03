Vinhomes Golden City 'ghi điểm' khi chưa bàn giao nhà đã xong tiện ích

(VTC News) -

Điểm nhấn là bể bơi bốn mùa dự kiến khai trương trong tháng 7, góp phần định hình chuẩn sống đẳng cấp tại đại đô thị hơn 240 ha ở trung tâm mới phía Nam Hải Phòng.

Tiện ích về đích sớm, cư dân hưởng giá trị trước cả khi nhận nhà

Giữa mùa hè, bể bơi bốn mùa mái kính rộng 1.800 m² trở thành tâm điểm được nhiều khách hàng chờ đợi tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng). Công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng vận hành trong tháng 7, đánh dấu thêm một tiện ích chuẩn 5 sao được đưa vào khai thác trước thời điểm bàn giao nhà.

Với khả năng vận hành quanh năm, công trình không chỉ mở rộng không gian vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho cư dân mà còn góp phần hoàn thiện chuẩn sống cao cấp mà Vinhomes Golden City đang kiến tạo.

“Tôi mong sớm nhận nhà để mỗi ngày được tận hưởng không gian xanh cùng hệ tiện ích đồng bộ. Khi bể bơi bốn mùa đi vào hoạt động, các con sẽ có thêm môi trường vui chơi, vận động an toàn ngay trong khu đô thị. Đó cũng là hình mẫu cuộc sống mà gia đình tôi luôn hướng tới”, ông Hoàng Xuân Tín, chủ sở hữu một căn liền kề tại phân khu Thiên Hà, chia sẻ.

Bể bơi bốn mùa sẽ mang đến cho cư dân tại Vinhomes Golden City đặc quyền nghỉ dưỡng suốt 365 ngày/năm.

Trước đó, công viên Central Forest rộng 5 ha cũng đã đi vào hoạt động và nhanh chóng trở thành điểm sinh hoạt và vui chơi cuối tuần quen thuộc của nhiều gia đình ở Hải Phòng.

Chị Phạm Thị Nga, cư dân Vinhomes Golden City, cho biết các hoạt động trải nghiệm đã giúp gia đình chị kết nối với nhiều hàng xóm tương lai.

“Dù chưa chuyển về sinh sống, chúng tôi đã lập nhóm để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Cảm giác cộng đồng cư dân đã hình thành từ rất sớm khiến cả gia đình càng thêm háo hức”, chị Nga chia sẻ.

Các sự kiện được tổ chức liên tục góp phần gia tăng sức hút của Vinhomes Golden City trước giai đoạn bàn giao

Cùng với việc hoàn thiện các tiện ích trọng điểm, hệ cảnh quan và không gian xanh tại Vinhomes Golden City cũng đang dần thành hình.

Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và các không gian cộng đồng, tạo nên môi trường sống thoáng đãng cho cư dân. Hệ thống giao thông nội khu, các trục đại lộ và cảnh quan đô thị cũng đang được hoàn thiện, giúp diện mạo đô thị ngày càng rõ nét.

Về tiến độ xây dựng, khu Thiên Hà dự kiến bàn giao những căn đầu tiên trong quý III và IV năm nay. Khu Ánh Sao đang được triển khai đồng bộ, hướng tới bàn giao trong năm 2027, trong khi khu Mặt Trời tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để từng bước hoàn thiện trung tâm mới phía Nam Hải Phòng.

Lực cầu tăng nhiệt tại Vinhomes Golden City

Việc các hạng mục tiện ích lần lượt được đưa vào vận hành đã góp phần tăng sức hút của Vinhomes Golden City trên thị trường. Nhiều khách hàng cho biết họ quyết định xuống tiền sau khi trực tiếp tham quan dự án, tham gia các hoạt động tại công viên Central Forest và theo dõi tiến độ thi công các hạng mục.

Theo bà Lương Thị Đào, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng của Patrick Properties, lượng khách đến tham quan dự án duy trì ở mức cao vào các dịp cuối tuần.

"Tiến độ xây dựng và hệ tiện ích hiện hữu giúp khách hàng hình dung rõ hơn về không gian sống cũng như khả năng khai thác của dự án. Hiện dòng nhà liền kề nhận được nhiều sự quan tâm nhờ có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và cho thuê", bà Đào cho biết.

Khu Thiên Hà đang tăng tốc, sẵn sàng đón những cư dân đầu tiên trong năm nay.

Với mặt tiền từ 5 m, cao 4 tầng và tổng diện tích sàn hơn 200 m² trên quỹ đất 67,5 m², các căn liền kề tại Vinhomes Golden City được thiết kế theo hướng đa công năng. Chủ sở hữu có thể bố trí không gian kinh doanh ở các tầng dưới, đồng thời duy trì khu vực sinh hoạt riêng tư cho gia đình ở các tầng trên.

Chị Nguyễn Như Loan, một khách hàng đã lựa chọn nhà phố Vinhomes Golden City cho biết, đang lên kế hoạch biến căn nhà thành một “boutique wellness house” - mô hình chăm sóc sức khỏe và phong cách sống cao cấp dành cho cộng đồng cư dân.

“Tôi phân bổ không gian theo trục dọc để tối ưu hóa công năng. Tầng một là mô hình wellness cafe. Tầng hai được thiết kế thành khu chăm sóc da, trị liệu cao cấp. Tầng ba dành trọn cho phòng tập pilates. Còn không gian sinh hoạt của gia đình được bố trí ở tầng trên cùng để đảm bảo riêng tư”, chị hào hứng.

Vinhomes Golden City sở hữu mật độ xây dựng thấp, đưa tiện ích xanh đến trước thềm nhà cư dân.

Hiện, Vinhomes đang mang tới nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng dễ dàng sở hữu dòng nhà phố đa năng tại Vinhomes Golden City. Nổi bật là chính sách “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm trong suốt 5 năm (áp dụng đến 20/7/2026). Khách hàng chỉ cần chuẩn bị vốn ban đầu từ 1,3 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị căn là đã có thể ký hợp đồng mua bán.

Khách hàng có sẵn dòng tiền có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ ưu đãi chiết khấu tới 9% khi thanh toán sớm.

Sức hấp dẫn của dự án còn gia tăng thông qua chương trình “Đón sóng Đất Cảng - Kết nối phồn vinh”, dành riêng cho 200 khách hàng đầu tiên có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại Hải Phòng và Hải Dương cũ, với ưu đãi 3%.

Không chỉ hưởng lợi từ quy hoạch và tiềm năng tăng trưởng của Dương Kinh, Vinhomes Golden City còn tạo sức hút từ những giá trị sống đang dần hiện hữu. Đặc biệt, việc các tiện ích đồng loạt hoàn thiện và nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn được triển khai đã giúp khách hàng tự tin hơn để ra quyết định sở hữu.