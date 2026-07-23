Đà Nẵng: Người có công với cách mạng được ưu tiên thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Lê Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - nêu ra tại họp báo cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra chiều 23/7.

Theo ông Tuấn, thành phố đang giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, bố trí cho thuê đối với 10.794 căn hộ chung cư và 1.874 phòng ký túc xá sinh viên, chiếm tỷ lệ khoảng 70% nhà ở xã hội thuộc tài sản công bố trí cho thuê của cả nước. Nhà ở xã hội thuộc tài sản công đã bố trí khoảng 95% cho đối tượng người có công với cách mạng, hộ giải tỏa, hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, sinh viên.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Văn Tuấn.

UBND thành phố quy định 6 đối tượng ưu tiên được thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng; hộ gia đình nghèo; cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc tài sản công thuộc diện phải phá dỡ; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật tại các dự án đầu tư công mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Trước mắt, do quỹ nhà ở xã hội thuộc tài sản công đủ điều kiện bố trí còn ít (khoảng 200 căn) nên thành phố ưu tiên 3 đối tượng: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc tài sản công thuộc diện phải phá dỡ; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật tại các dự án đầu tư công mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được Đà Nẵng ưu tiên thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công. (Ảnh minh họa)

Đề cập đến chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Văn Tuấn thông tin, giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 9 dự án với 6.352 căn, đạt tỷ lệ 104% chỉ tiêu theo Đề án giai đoạn 2021-2025 là 6.121 căn. Trong đó, năm 2025, hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn, đạt tỷ lệ 108% chỉ tiêu theo Đề án giao năm 2025 là 2.676 căn.

Sau khi hợp nhất, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư mới 2 dự án với 1.259 căn, khởi công 3 dự án với 3.266 căn; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chấp thuận 1 dự án với 684 căn.

Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao).