Smartphone gập Samsung hút khách, Galaxy Z Fold8 vượt trội về lượng quan tâm

(VTC News) -

Ngay sau khi Samsung công bố ra mắt ba dòng Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt trước sản phẩm từ ngày 22/7 - 7/8/2026.

Galaxy Z Fold8 đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng Việt. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo ghi nhận ban đầu, Galaxy Z Fold8 là mẫu máy nhận được sự quan tâm lớn nhất nhờ thay đổi về thiết kế tỉ lệ màn hình và trải nghiệm sử dụng. Tại hệ thống Di Động Việt, lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin trước khi mở bán Galaxy Z8 Series đã tăng gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong đó, Galaxy Z Fold8 là phiên bản được khách hàng quan tâm nhiều nhất, chiếm khoảng 55% tổng lượng đăng ký trước, tiếp đến là Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8.

“Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thiết kế gập được hoàn thiện qua từng thế hệ. Với tín hiệu tích cực từ thị trường, hệ thống kỳ vọng doanh số Galaxy Z8 Series sẽ tăng khoảng 25% so với thế hệ tiền nhiệm”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Galaxy Z Fold8 chiếm khoảng 55% tổng lượng đăng ký trước tại hệ thống bán lẻ. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tương tự, tại CellphoneS, hệ thống đã ghi nhận gần 500 khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin trước. Hệ thống này dự đoán rằng tỉ lệ khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ tiếp tục chiếm phần lớn, vào khoảng 80% tổng số lượng đơn hàng. Với Galaxy Z Flip8, nhiều khả năng khách hàng sẽ lựa chọn màu sắc Hồng Rose mới.

“Với thiết kế tỉ lệ màn hình mới trên Galaxy Z Fold8, hệ thống tin rằng smartphone màn hình gập Galaxy Z năm nay sẽ tiếp tục được nhiều khách hàng đón nhận”, đại diện CellphoneS kỳ vọng.

Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng điện thoại di động, hệ thống FPT Shop, cho biết người dùng hiện nay kỳ vọng một mẫu smartphone gập cao cấp không chỉ sở hữu cấu hình mạnh, mà còn có thiết kế mỏng nhẹ, bản lề được cải tiến và mang lại cảm giác sử dụng tiện lợi hơn.

“Đây cũng là những điểm Samsung liên tục nâng cấp trên các dòng flagship của mình. Bên cạnh đó, thiết kế mới và thời thượng cùng các tùy chọn màu sắc nổi bật cũng là những yếu tố góp phần tác động đến quyết định nâng cấp của người dùng. Hệ thống kỳ vọng sức mua của dòng sản phẩm gập mới sẽ tăng trưởng hai con số so với thế hệ tiền nhiệm”, ông Thành chia sẻ.

Samsung chính thức ra mắt Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo thông tin từ Samsung, Galaxy Z Fold8 thay đổi mạnh mẽ về thiết kế với tỉ lệ 10:16 màn hình ngoài, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái khi đọc sách, báo. Khi sử dụng màn hình trong 7.6 inch có tỉ lệ 4:3, khung hình tự nhiên cho nhiều loại hình giải trí.

Cả Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều có hiệu năng mạnh mẽ bởi chip Snapdragon Elite Gen 5 mới nhất, sạc siêu nhanh 45W hơn 60% trong 30 phút.

Lần đầu tiên trên Galaxy ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon thế hệ mới, được thiết kế để cân bằng giữa độ mỏng và dung lượng 5000mAh cho Fold8 Ultra và 4800mAh cho Fold8.

Sản phẩm được giới thiệu là thiết bị gập tối ưu các tác vụ AI mới, đặc biệt là Agentic AI biến suy nghĩ thành hành động trên bất kỳ màn hình. Hãng giới thiệu hàng loạt tính năng hỗ trợ mới: AI Tự động hoá, đề xuất câu lệnh…

Galaxy Z Flip8 cũng cải tiến về độ mỏng và nhẹ hơn. Camera chính 50MP với công nghệ ProVisual Engine mang đến chất lượng ảnh chụp và quay video tốt hơn ở chế độ FlexMode trứ danh. Hãng cũng tập trung vào trải nghiệm người dùng trên màn hình ngoài nhỏ gọn, nhờ nâng cấp tính năng Now Brief, tự động hoá dựa trên AI.