Samsung cân nhắc tăng giá dòng điện thoại gập thế hệ mới

(VTC News) -

Trong bối cảnh bão giá linh kiện phần cứng đang càn quét ngành công nghệ toàn cầu, đẩy giá thành của hầu hết các thiết bị điện tử lên mức sàn mới, chiến lược định giá của các "ông lớn" công nghệ đang trở thành tâm điểm chú ý.

Trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7, nhiều dự đoán cho rằng dòng sản phẩm màn hình gập thế hệ mới của Samsung gồm Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8 sẽ thiết lập mốc giá đắt đỏ do chi phí chuỗi cung ứng tăng vọt. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy cục diện thị trường có thể sẽ dễ thở hơn những lo ngại ban đầu của người tiêu dùng.

Trang Phone Arena dẫn nguồn tin từ giới công nghiệp và truyền thông Hàn Quốc, phiên bản cao cấp nhất Galaxy Z Fold 8 Ultra tại thị trường Mỹ dự kiến sẽ có giá khởi điểm từ 2.099 USD (hơn 55 triệu đồng) cho cấu hình tiêu chuẩn. Dù chính thức vượt ngưỡng 2.000 USD, mức điều chỉnh này chỉ tăng khoảng 100 USD, tương đương 5% so với phiên bản tiền nhiệm vốn có giá sàn 1.999 USD.

Ảnh rò rỉ bộ đôi máy gập mới của nhà Samsung sẽ ra mắt ngày 22/7.

Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn với dung lượng bộ nhớ 256 GB được dự báo có giá bắt đầu từ 1.899 USD (gần 50 triệu đồng). Các nhà phân tích nhận định lộ trình định giá tương đối đồng nhất với các báo cáo rò rỉ tại thị trường châu Âu khi mức tăng duy trì ở ngưỡng 100 Euro. Dù vậy, giá mới vẫn chưa cố định và Samsung đang liên tục xem xét lại chiến lược phân phối trước giờ ra mắt chính thức.

Việc Samsung kiềm chế đà tăng ở mức 5% trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giá chip nhớ và ổ lưu trữ đang diễn ra gay gắt được đánh giá là bước đi bất ngờ. Động thái mang lại tín hiệu tích cực cho các tín đồ công nghệ, đồng thời trực tiếp tạo áp lực cạnh tranh lên Apple.

Gần đây, báo cáo từ các công ty nghiên cứu thị trường như IDC chỉ ra chi phí sản xuất tăng cao có thể buộc Apple phải nâng giá dòng điện thoại cao cấp thế hệ mới thêm từ 50 USD đến 300 USD. Thậm chí, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng được dự báo khởi điểm lên tới 2.500 USD (65 triệu đồng), tạo ra khoảng cách tài chính đáng kể so với dải sản phẩm của Samsung.

Sự thận trọng trong việc định giá của Samsung tại sự kiện ra mắt ngày 22/7 tới đây mang ý nghĩa quan trọng cho toàn ngành di động. Nếu hãng công nghệ Hàn Quốc thành công trong việc giữ vững mức giá hợp lý cho dòng máy flagship, đây sẽ là đòn bẩy buộc Apple và các nhà sản xuất Android khác phải cân nhắc chiến lược an toàn hơn, tránh làm sụt giảm sức mua của người dùng trong nửa cuối năm nay.