Công nghệ 9/7: Samsung tặng 30 USD khi đặt trước Galaxy Z mới

(VTC News) -

Samsung tặng 30 USD khi đặt trước Galaxy mới

Samsung vừa mở chương trình đặt trước cho dòng Galaxy Z Fold và Z Flip sắp ra mắt tại sự kiện Unpacked ngày 22/7. Người dùng đăng ký quan tâm trước sẽ nhận ngay 30 USD tín dụng khi đặt hàng.

Samsung tung ưu đãi cho khách hàng đặt mua sớm Galaxy mới. (Ảnh: Samsung)

Khoản tín dụng này không được trừ trực tiếp vào giá máy, mà chỉ áp dụng cho phụ kiện hoặc dịch vụ bổ sung như Galaxy Ring, tai nghe, đồng hồ, máy tính bảng hoặc gói bảo hành Samsung Care Plus. Đây là cách Samsung khuyến khích người dùng nâng cấp trải nghiệm toàn diện với hệ sinh thái Galaxy.

Ngoài các phiên bản Flip và Fold cải tiến, sự kiện lần này còn được kỳ vọng sẽ giới thiệu một mẫu điện thoại gập mới với màn hình rộng hơn. Với ưu đãi không ràng buộc, việc đăng ký trước được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai quan tâm đến thế hệ Galaxy tiếp theo.

OpenAI ra mắt GPT-Live cho hội thoại tự nhiên hơn

OpenAI vừa công bố hai mô hình giọng nói mới, GPT-Live-1 và GPT-Live-1 mini, nhằm mang lại trải nghiệm trò chuyện tự nhiên hơn. Các mô hình này có khả năng vừa nghe vừa nói, giúp người dùng có thể ngắt lời hoặc tương tác giống như hội thoại thực tế.

OpenAI giới thiệu GPT-Live, mô hình giọng nói mới cho hội thoại tự nhiên. (Ảnh: OpenAI)

GPT-Live-1 mini sẽ thay thế chế độ Advanced Voice Mode trong ChatGPT, trong khi người dùng trả phí có thể truy cập phiên bản lớn hơn. Nhờ tích hợp với GPT-5.5, các mô hình mới có thể xử lý tìm kiếm, suy luận và thậm chí hiển thị thông tin trực quan. OpenAI kỳ vọng giọng nói sẽ trở thành giao diện chính để thực hiện công việc phức tạp trong tương lai.

Trong buổi giới thiệu, công ty nhấn mạnh rằng giọng nói mới không nhằm trở thành "AI bạn đồng hành" mà được thiết kế với các biện pháp an toàn, đặc biệt cho thanh thiếu niên. Dù còn hạn chế về ngữ điệu trong một số ngôn ngữ, GPT-Live được xem là bước tiến quan trọng để mở rộng hội thoại dài và tự nhiên hơn với AI.

Spotify nâng giới hạn ghim thư viện

Spotify vừa tung ra bản cập nhật được mong chờ nhất, cho phép người dùng ghim tới 20 playlist, album, nghệ sĩ, podcast và audiobook lên đầu thư viện. Trước đây, giới hạn chỉ là 4 mục, khiến nhiều người dùng cảm thấy bị hạn chế.

Động thái này diễn ra sau lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Spotify, nơi nền tảng đã giới thiệu các tính năng cá nhân hóa như danh sách "All-Time Top Songs" và thống kê lịch sử nghe nhạc của từng người dùng. Việc mở rộng số lượng ghim giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh vào nội dung yêu thích.

Phản ứng từ cộng đồng khá đa dạng: nhiều người gọi đây là "cuộc cách mạng nhỏ" trong trải nghiệm nghe nhạc, trong khi một số cho rằng Spotify đã chậm trễ khi mất tới 20 năm mới ra mắt tính năng này. Dù vậy, bản cập nhật vẫn được xem là bước tiến quan trọng để cải thiện sự tiện lợi cho hàng triệu người dùng.