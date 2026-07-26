Khán giả phản ứng dữ dội khi 14 Casper, Vương Anh Tú bị loại

(VTC News) -

Tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 25/7 khép lại Công diễn 1 với những diễn biến kịch tính. Ngoài chuyện các sân khấu được đầu tư công phu, kết quả loại trừ cũng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả khi hai nghệ sĩ đầu tiên phải dừng cuộc chơi là 14 Casper và Vương Anh Tú.

14 Casper, Vương Anh Tú bị loại gây tranh cãi.

Sáu nghệ sĩ có điểm cá nhân thấp nhất gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Vương Anh Tú đối diện nguy cơ bị loại. Sau ít phút hồi hộp, chương trình công bố 14 Casper và Vương Anh Tú là hai anh tài đầu tiên phải dừng hành trình tại mùa giải năm nay.

Ngay khi kết quả được xướng lên, không khí trên sân khấu chùng xuống. Nhiều anh tài không giấu được cảm xúc, bật khóc và ôm chặt hai đồng đội trước giờ chia tay. Khoảnh khắc nghẹn ngào này nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất sau khi chương trình phát sóng.

14 Casper xúc động cho biết dù hành trình không dài nhưng "Anh trai vượt ngàn chông gai" giúp anh cởi bỏ nhiều rào cản, trở nên tự tin hơn và điều quý giá nhất anh nhận được là tình cảm của các anh em trong chương trình.

Vương Anh Tú cũng nghẹn ngào khi nhìn lại hành trình của mình. Nam nhạc sĩ cho biết anh từng cảm thấy áp lực trong những ngày đầu tham gia nhưng tìm thấy nhiều giá trị khi đồng hành với các anh tài. Dù dừng cuộc chơi, anh khẳng định ngọn lửa dành cho âm nhạc sẽ không bao giờ tắt.

Mạng xã hội gần như lập tức bùng nổ tranh luận sau khi tập phát sóng kết thúc. Trên Threads cùng các nền tảng khác, nhiều khán giả cho rằng việc hai gương mặt được đánh giá có chuyên môn và màu sắc riêng phải rời chương trình ngay sau Công diễn 1 là điều khó chấp nhận.

Khán giả phản ứng dữ dội khi chương trình loại 2 nghệ sĩ tài năng.

14 Casper nhận được nhiều sự đồng cảm hơn cả. Anh gây ấn tượng với tiết mục Xa cùng Đông Hùng và K.O. Đây là một trong những màn trình diễn được đánh giá cao sau Công diễn 1, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số. Vì vậy, việc anh vẫn phải dừng cuộc chơi khiến khán giả bất ngờ.

Vương Anh Tú cũng là cái tên khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Thuộc Nhà Hoa Lửa, anh cùng Hoàng Dũng, Thơm, Cheng và Hoàng Rob mang đến tiết mục Let Me Go được đầu tư về dàn dựng, bản phối và nhạc cụ. Dù vậy, đội của anh không thể giành chiến thắng, kéo theo việc các thành viên phải bước vào vòng nguy hiểm.

Bên cạnh sự tiếc nuối dành cho hai nghệ sĩ, nhiều ý kiến tiếp tục đặt câu hỏi về cơ chế tính điểm và bình chọn. Không ít khán giả cho rằng kết quả chưa phản ánh đầy đủ năng lực chuyên môn cũng như sức lan tỏa của các tiết mục sau khi lên sóng. Những tranh luận về tính công bằng của luật chơi vì thế tiếp tục trở thành chủ đề nóng sau Công diễn 1.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, kết quả của Công diễn 1 cũng đồng nghĩa cuộc đua tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sẽ bước sang giai đoạn mới với số lượng thí sinh ngày càng thu hẹp. Những tranh luận về luật chơi và cơ chế bình chọn sẽ còn tiếp tục trong các tập phát sóng tiếp theo,.