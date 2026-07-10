Tạm hoãn phát sóng 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

(VTC News) -

Chiều 10/7, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thông báo tạm hoãn phát sóng tập 3, vốn dự kiến lên sóng vào tối 11/7. Lịch phát sóng mới được dời sang ngày 18/7.

Phía chương trình bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ khán giả vì sự thay đổi lịch phát sóng ngoài kế hoạch. Ngay sau khi thông tin tạm hoãn phát sóng được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi tập 3 được xem là một trong những tập được mong chờ nhất kể từ khi mùa giải lên sóng.

Anh trai vượt ngàn chông gai hoãn phát sóng tập 3.

Cùng ngày, MC Đinh Tiến Dũng (Dũng "Giáo sư Xoay") xác nhận rời chương trình theo nguyện vọng cá nhân. Trong tâm thư đăng trên trang cá nhân, anh cho biết áp lực từ dư luận thời gian qua đã ảnh hưởng đến chương trình cũng như công tác truyền thông của các "Anh tài" khác, vì vậy quyết định chủ động xin rút lui sau khi trao đổi với Ban tổ chức.

Mùa mới của Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng từ ngày 27/6 trên VTV3 với dàn 34 "Anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực. Sau hai tập đầu tiên, bên cạnh sức hút, chương trình cũng liên tiếp vướng tranh cãi liên quan đến kết quả thi đấu, cách dàn dựng, sự xuất hiện của nhóm anh tài mùa 1 và những cuộc tranh luận gay gắt trong cộng đồng người hâm mộ.

CEO Vân Hạnh khóc, xin lỗi khán giả, các anh tài vì ồn ào thời gian qua.

Trước làn sóng phản ứng, tối 6/7, ê-kíp chương trình đăng tâm thư xin lỗi khán giả, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình vận hành và cam kết chấn chỉnh để không lặp lại các sai sót tương tự. Đại diện chương trình cho biết lời xin lỗi được đưa ra sau khi đã nhìn nhận toàn diện những vấn đề phát sinh và xây dựng phương án khắc phục

Đáng chú ý, tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 7/7, bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1, Tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - đã nhiều lần bật khóc khi nói về những ồn ào của chương trình. Bà nhận trách nhiệm cao nhất với các sự cố vừa qua, gửi lời xin lỗi tới 34 "Anh tài", khán giả và những người đồng hành cùng chương trình, đồng thời khẳng định ê-kíp sẽ nghiêm túc rà soát quy trình sản xuất, kiểm duyệt và truyền thông để lấy lại niềm tin từ người xem.