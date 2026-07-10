Đinh Tiến Dũng rời 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

(VTC News) -

Ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 xác nhận MC Đinh Tiến Dũng rời chương trình từ ngày 10/7. Ngay sau đó, Đinh Tiến Dũng cũng đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân, chia sẻ lý do rời chương trình.

Nam MC gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè và khán giả đồng hành trong suốt hành trình vừa qua. Anh cho biết sau nhiều ngày suy nghĩ, bản thân muốn chia sẻ quyết định dù không thể diễn đạt đầy đủ mọi tâm tư.

MC Đinh Tiến Dũng rời chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Theo Đinh Tiến Dũng, thời gian gần đây, giữa lịch quay dày đặc, anh nhận thấy những áp lực từ dư luận bắt đầu tác động đáng kể đến Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, đồng thời ảnh hưởng đến công tác truyền thông hình ảnh của các "Anh tài" khác.

Nhận thấy quy mô và công sức mà ê-kíp dành cho chương trình, sau khi trao đổi với ban tổ chức, anh quyết định chủ động xin rút lui. Nam MC thừa nhận việc này có thể khiến ê-kíp phát sinh thêm công việc trong khâu hậu kỳ, nhưng tin rằng đây là lựa chọn giúp chương trình vận hành ổn định hơn.

Đinh Tiến Dũng cũng gửi lời xin lỗi nếu những ồn ào thời gian qua làm phiền khán giả. Anh bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và sự động viên của người hâm mộ, đồng thời khẳng định sẽ quay trở lại với công việc thường ngày.

Nam MC mong khán giả tiếp tục yêu mến, ủng hộ các "Anh tài" còn lại cũng như chương trình, đồng thời khẳng định dù dừng cuộc chơi nhưng tình cảm dành cho các anh em nghệ sĩ vẫn vẹn nguyên.

Đinh Tiến Dũng là một trong những gương mặt đầu tiên được công bố tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sự xuất hiện của anh nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là lần hiếm hoi MC, biên kịch nổi tiếng thử sức ở một chương trình âm nhạc thực tế

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, được khán giả truyền hình biết đến nhiều với hình ảnh “Giáo sư Cù Trọng Xoay”, nhân vật trong chuyên mục "Hỏi xoáy, đáp xoay" của chương trình Thư giãn cuối tuần của kênh VTV3. Anh cũng từng là MC dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú.

Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn với vai trò biên kịch của nhiều chương trình đình đám như “Hỏi xoáy, đáp xoay” hay “Gặp nhau cuối năm”. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh Đinh Tiến Dũng còn giữ vị trí quan trọng tại FPT.

Gia nhập tập đoàn từ năm 2005, anh từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo và văn hóa doanh nghiệp. Mới đây, anh Đinh Tiến Dũng - Giám đốc sáng tạo FPT Software được bổ nhiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT.