Samsung chốt ngày ra mắt Galaxy Z Fold 8, đối đầu iPhone gập

(VTC News) -

Trong khi người hâm mộ Apple đang mòn mỏi chờ đợi chiếc iPhone gập đầu tiên, Samsung đã sẵn sàng củng cố vị thế thống trị của mình trong phân khúc này.

"Gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc vừa xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại London. Hãng tuyên bố sẽ giới thiệu những cải tiến mới nhất dựa trên vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện thoại gập.

Dù thông tin chính thức còn khá nhỏ giọt, các nguồn tin rò rỉ uy tín cho thấy tâm điểm của sự kiện năm nay sẽ là sự xuất hiện lần đầu tiên của hai phiên bản Galaxy Z Fold 8 khác nhau, bên cạnh dòng sản phẩm Z Flip 8 nhỏ gọn.

Hình ảnh minh họa Galaxy Z Fold mới với thiết kế gập sang trọng, hứa hẹn là tâm điểm tại sự kiện Unpacked. (Ảnh: Engadget)

Đối với dòng Galaxy Z Flip 8, người dùng có thể kỳ vọng vào một thiết bị nhẹ hơn, hiệu năng mạnh mẽ hơn cùng phần bản lề được tối ưu hóa. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thiết bị này sẽ không có bước đột phá lớn về thiết kế do tình trạng thiếu hụt RAM toàn cầu trong năm 2026 đang đẩy chi phí linh kiện lên cao.

Thay vào đó, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dòng Z Fold 8. Phiên bản tiêu chuẩn được dự đoán sẽ thay đổi tỷ lệ màn hình chính rộng hơn để tối ưu trải nghiệm xem phim. Song, để tiết kiệm chi phí, Samsung có thể sẽ cắt giảm hệ thống camera sau xuống còn hai ống kính thay vì ba như thế hệ tiền nhiệm.

Thiết bị màn hình gập Samsung mở rộng như máy tính bảng, mang lại trải nghiệm đa nhiệm và hiển thị sống động. (Ảnh: Engadget)

Để bù đắp cho điều đó, Samsung sẽ lần đầu tiên trình làng phiên bản cao cấp nhất mang tên Galaxy Z Fold 8 Ultra. Phiên bản "siêu cấp" này được cho là sở hữu công nghệ màn hình tiên tiến giúp xóa mờ nếp gấp, bộ vi xử lý mạnh nhất, hệ thống ba camera đỉnh cao và tốc độ sạc nhanh hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia công nghệ lại đưa ra góc nhìn ngược lại về chiến lược sản phẩm của hãng. Biên tập viên kỳ cựu của trang tin công nghệ Engadget nhận định:

"Tôi cho rằng thiết kế màn hình chính rộng hơn sẽ được dành riêng cho mẫu Ultra cao cấp để tạo sự khác biệt. Trong khi đó, phiên bản Z Fold 8 tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn giữ nguyên phom dáng cũ của dòng Z Fold 7 hiện tại nhằm duy trì mức giá dễ tiếp cận cho người dùng".

Bên cạnh bộ đôi điện thoại gập kiểu sách, Galaxy Unpacked 2026 cũng có thể là sân khấu ra mắt của Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 hoặc chiếc kính thực tế ảo Android XR đầy bí ẩn. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng ngày 22/7 (theo giờ ET) trên các kênh truyền thông chính thức của Samsung. Ngay từ bây giờ, người dùng quan tâm đã có thể đăng ký đặt chỗ trước để nhận ưu đãi giảm giá 30 USD từ hãng.