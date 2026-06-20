Smartphone gập cao cấp thu hút giới doanh nhân, lãnh đạo

(VTC News) -

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận công nghệ của nhóm khách hàng cao cấp, khi thiết bị di động dần trở thành trợ thủ hỗ trợ điều hành, quản lý tài sản số và khẳng định phong cách sống của chủ sở hữu.

Tại Việt Nam, nơi giới doanh nhân trẻ ngày càng am hiểu công nghệ và có nhu cầu cao đối với các thiết bị phục vụ công việc, Vertu đang mở rộng hiện diện trong phân khúc smartphone gập cao cấp.

Kết hợp công nghệ hiện đại, nghệ thuật chế tác thủ công và hệ sinh thái dịch vụ cá nhân hóa, ba dòng máy gập Quantum Flip, Alphafold và Iron Flip của hãng đang nhận được sự quan tâm nhờ định hướng phát triển riêng cho từng nhóm người dùng.

Vertu Quantum Flip với kiểu dáng gập vỏ sò, tập trung vào các tính năng bảo mật.

Sở hữu thiết kế dáng gập vỏ sò nhỏ gọn, Vertu Quantum Flip hướng đến nhóm người dùng đề cao tính cơ động nhưng vẫn đặt yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu. Thiết bị tích hợp nền tảng bảo mật lượng tử dựa trên giao thức BB84 cùng chip mã hóa chuyên dụng, quản lý dữ liệu theo cơ chế phân tán và lưu trữ trên chip bảo mật vật lý riêng biệt, giúp giảm nguy cơ xâm nhập từ xa.

Đáng chú ý, thiết bị còn tích hợp tính năng tự hủy dữ liệu khẩn cấp bằng ba ngón tay, cho phép người dùng kích hoạt cơ chế xóa dữ liệu trong những tình huống đặc biệt. Máy cũng được trang bị mô hình “1 máy - 3 hệ thống”, cho phép quản lý đồng thời công việc, tài chính và đời sống cá nhân trên cùng một thiết bị nhưng vẫn đảm bảo tính tách biệt giữa các môi trường sử dụng.

Alphafold được ưa chuộng bởi thiết kế gập ngang cùng trợ lý AI Hermes Agent.

Định hướng là một “AI Agent Phone”, Vertu Alphafold được phát triển nhằm tối ưu năng suất cho lãnh đạo cấp cao. Với thiết kế gập ngang dạng quyển sách và bản lề giọt nước đa trục, thiết bị có thể mở rộng thành máy tính bảng cỡ nhỏ, phù hợp cho việc xử lý tài liệu, rà soát hợp đồng hoặc họp trực tuyến.

Alphafold tích hợp trợ lý ảo Hermes Agent có khả năng ghi nhớ thói quen sử dụng, tự động hóa các tác vụ xuyên ứng dụng và liên tục tối ưu trải nghiệm theo thời gian. Nhờ vận hành ngoại tuyến bằng công nghệ Điện toán biên, trợ lý này giúp hỗ trợ rà soát văn bản, tóm tắt email/cuộc họp và thực hiện nhiều tác vụ bằng giọng nói mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư.

Máy cũng sở hữu ba hệ điều hành độc lập nhằm phân tách công việc, tài chính và đời sống cá nhân.

Vertu Iron Flip nổi bật với tính năng hỗ trợ quản lý tài sản số và bảo mật dữ liệu.

Tiếp cận thị trường từ góc nhìn khác biệt, Vertu Iron Flip kết hợp nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ với công nghệ quản lý tài sản số.

Điểm nhấn của thiết bị nằm ở màn hình phụ hình tròn lấy cảm hứng từ mặt đồng hồ cơ học cao cấp, được bảo vệ bằng kính sapphire và bản lề giọt nước sử dụng ổ bi thép Thụy Sĩ. Cấu trúc này được thiết kế để đáp ứng cường độ sử dụng cao với độ bền lên tới 650.000 lần gập mở.

Iron Flip được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ tích hợp ví điện tử MPC với cơ chế phân mảnh khóa riêng tư, giúp giảm thiểu rủi ro mất tài sản số. Thiết bị sở hữu không gian lưu trữ lên đến 10TB cùng hệ thống AI Offline xử lý trực tiếp trên máy, cho phép thực hiện nhiều tác vụ mà không phụ thuộc vào nền tảng đám mây, qua đó tăng khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng.

Bên cạnh công nghệ và thiết kế độc bản, hệ sinh thái dịch vụ chuyên biệt cũng là yếu tố tạo nên khác biệt cho bộ ba smartphone gập Vertu. Thông qua dịch vụ Vertu Concierge, chủ sở hữu có thể kết nối 24/7 với đội ngũ trợ lý cá nhân toàn cầu.

Hệ thống này hỗ trợ nhiều nhu cầu từ đặt vé máy bay hạng thương gia, đặt bàn tại các nhà hàng Michelin đến sắp xếp lịch trình công tác hoặc xử lý các yêu cầu phát sinh. Đây là giá trị gia tăng vượt ra ngoài phạm vi của một thiết bị công nghệ thông thường, góp phần tạo nên sức hút riêng cho dòng smartphone gập cao cấp.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Các sản phẩm của hãng được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng, đi kèm hệ sinh thái và dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu.