Khai mạc Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

Quang cảnh buổi lễ khai mạc.

Sự kiện sáng 24/7 quy tụ 100 thí sinh xuất sắc thuộc 26 đội thi đã vượt qua các vòng sơ loại để chính thức tranh tài tại vòng chung kết. Đây là sự kiện khởi động quan trọng cho chuỗi hoạt động khoa học-công nghệ trọng điểm của địa phương, đánh dấu việc tỉnh Gia Lai chính thức chọn năm 2026 là “Năm Lượng tử Gia Lai”.

Điều này cũng thể hiện quyết tâm chiến lược của tỉnh trong việc chủ động tiếp cận các công nghệ tiên phong của thế giới, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo liên ngành. Đồng thời hình thành hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa các nhà khoa học, thế hệ trẻ, doanh nghiệp và nhà đầu tư để giải quyết các bài toán thực tiễn vì sự phát triển bền vững.

Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), phát biểu tại buổi lễ.

Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết, Cuộc thi Hackathon năm nay là một dấu ấn đặc biệt. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc thi đã thu hút hàng trăm hồ sơ đăng ký quốc tế, từ đó lựa chọn ra 26 đội thi xuất sắc với gần 100 thí sinh cùng hơn 50 chuyên gia, giám khảo quốc tế.

Sự kết hợp giữa tính toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và khoa học dữ liệu tại cuộc thi đang trực tiếp giải quyết các thách thức về môi trường, năng lượng, an ninh mạng, đô thị thông minh và chuỗi cung ứng, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, công nghệ lượng tử đang mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo toàn cầu. Địa phương đề nghị các đội thi giữ vững tinh thần tự tin, hợp tác để biến các ý tưởng táo bạo thành các giải pháp có tính ứng dụng cao; đồng thời mong muốn Hội đồng Giám khảo và các chuyên gia làm việc công tâm, tiếp tục đồng hành định hướng, giúp hoàn thiện các dự án tiềm năng.

“Tỉnh Gia Lai sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường và cơ chế để thử nghiệm, hỗ trợ và thương mại hóa các sản phẩm xuất sắc. Mục tiêu lớn nhất là đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực”, ông Lâm Hải Giang khẳng định.

Đại diện các đội tham dự vòng Chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế QC4SG Viet Nam 2026.

Cuộc thi Hackathon quốc tế QC4SG Viet Nam 2026 cùng chuỗi sự kiện của “Năm Lượng tử Gia Lai 2026” kỳ vọng sẽ lan tỏa sâu rộng tinh thần nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác quốc tế, khẳng định hình ảnh một Gia Lai năng động, hiện đại và sẵn sàng bứt phá trên bản đồ công nghệ cao.