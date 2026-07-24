Làm vườn xong, người đàn ông nhận tin trúng độc đắc Vietlott hơn 8 tỷ đồng

Đại lý Vinaphone - CTIN (Đại lý kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott) vừa tổ chức lễ chúc mừng ông N.T.K - người chơi trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay 766 trị giá hơn 8,2 tỷ đồng.
Ông N.T.K quê gốc ở tỉnh Thái Bình cũ. Ông từng công tác trong quân đội tại thành phố Cần Thơ. Sau khi về hưu, ông tiếp tục sinh sống, nghỉ hưu cùng gia đình tại Cần Thơ.
Ông K. là người chơi xổ số tự chọn từ năm 2016 đến nay. Ông thường mua từ 3-6 vé/ngày. Sản phẩm yêu thích nhất của ông là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giải độc đắc từ 6 tỷ đồng và tính năng quay số 2 lần/ngày. Các dãy số ông K. mua thường do máy chọn ngẫu nhiên.
Chia sẻ về khoảnh khắc trúng thưởng, ông K. cho biết, hôm đó ông mua vé số xong thì đi làm vườn như thường lệ nên không để ý điện thoại.
Sau khi hoàn thành công việc và nghỉ ngơi, ông mở ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra kết quả và biết mình đã trúng độc đắc.
Ông K. cho hay, trước đó gia đình ông đã trải qua nhiều điều không may mắn trong cuộc sống. Do đó, khi trúng độc đắc, ông cảm thấy may mắn đã mỉm cười với mình và phần nào bù đắp cho những khó khăn mà gia đình từng trải qua.
Theo ông K., sau khi nhận thưởng, ông sẽ ưu tiên chăm lo cuộc sống của gia đình và hỗ trợ con cái phát triển công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, ông sẽ vẫn duy trì thói quen mua xổ số tự chọn mỗi ngày.
Theo quy định, ông K. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 820 triệu đồng (10% giá trị độc đắc) tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Cần Thơ và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.