Một vé trúng độc đắc Vietlott gần 17 tỷ đồng

Bộ số may mắn trúng giải Jackpot (độc đắc) trong kỳ quay 1.535 là: 06-09-11-1735-44. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 15 tỷ đồng.
Vào ngày 11/7, Vietlott cũng xác định có một vé trúng giải Jackpot 1 trong kỳ quay 1.370 của sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 103 tỷ đồng.
Dãy số may mắn trúng giải thưởng “khủng” là: 09-17-20-33-41-42. Tấm vé trúng Jackpot 1 được xác định phát hành ở tỉnh Bắc Ninh. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, người trúng Jackpot 1 sẽ thực lĩnh khoảng hơn 92,5 tỷ đồng.
Toàn bộ số thuế hơn 10 tỷ đồng sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh Bắc Ninh. Đây là giải thưởng lớn được tích lũy trong gần 2 tháng chưa có người trúng với xác suất trúng 1/28,9 triệu.
Bên cạnh giải Jackpot 1, kỳ quay 1.370 của Power 6/55 còn ghi nhận một khách hàng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Nơi phát hành vé trúng Jackpot 2 cũng ở tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi tìm được chủ nhân của giải độc đắc, giá trị Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 sẽ quay về mức khởi điểm 30 tỷ đồng trong kỳ mở thưởng tiếp theo, còn Jackpot 2 trở lại mức 3 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 10/7, đại lý Viettel - VDI (đại lý kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott) đã làm lễ chúc mừng chị T.T.Q.V.
Chị V. là người chơi may mắn trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35, kỳ quay 740 với giá trị trúng thưởng hơn 6,6 tỷ đồng.
Chị V. cho biết đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Do lần đầu tiên tham gia mua vé số trên Vietlott SMS nên chị chưa hiểu biết nhiều về cách chơi. Chị thấy xổ số quay nhanh Lotto 5/35 được hiển thị đầu tiên nên quyết định thử vận may.
“Khi đi chợ, tôi mua 5 kg trái cây, tổng số tiền thanh toán cũng vừa tròn 500.000 đồng. Cảm thấy đây là một sự trùng hợp thú vị, nên tôi quyết định mua 5 bộ số với tổng giá trị 50.000 đồng”, chị V. nói.
Theo chị V., chị lựa chọn số 5 vừa là số chính, vừa là số đặc biệt cho một dãy số tham gia dự thưởng.
Bên cạnh đó, chị còn chọn số 11, gắn với ngày tháng sinh của mình. Các số còn lại chị chọn theo sở thích. Không ngờ chính dãy số được lựa chọn theo những cảm nhận rất ngẫu nhiên lại mang về cho chị giải độc đắc hơn 6,6 tỷ đồng.