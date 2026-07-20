Chia hết 1.000m² đất cho các con, tôi ăn nhờ ở đậu trong chính nhà mình

(VTC News) -

Vợ chồng tôi chăm chỉ làm lụng cả đời, cuối cùng cũng xây được nhà tiêng cho 3 người con trai trên thửa đất tổng 1.000m². Chúng tôi cứ nghĩ sau khi hoàn thành việc lớn này là có thể yên tâm hưởng tuổi già an nhàn. Thế nhưng ở tuổi 75, tôi thấm thía một điều rằng chính quyết định chia thừa kế sớm khiến những năm tháng cuối đời của mình trở nên buồn tủi, đau khổ.

4 năm trước, tôi bàn với vợ làm sổ đỏ cho khu đất 1.000m² chia đều cho 3 người con trai. Tôi nghĩ đơn giản rằng thủ tục chia thừa kế lằng nhằng, nhân lúc làm sổ đỏ thì nên có thể tách thửa, chia luôn cho các con mỗi người một mảnh. Như vậy, chúng tôi sẽ không còn lo sau này mình nằm xuống, con cái tranh chấp kiện tụng, anh em mất hết tình cảm.

Về phần mình, vợ chồng tôi nghĩ đơn giản rằng người già còn sống được bao lâu nữa đâu, giữ của làm gì; chia hết đất cho các con cũng là tạo điều kiện cho chúng có làm ăn, ổn định cuộc sống và an cư lạc nghiệp. Khi đó, tôi bảo với các con rằng: "Già rồi, ba mẹ sống ké với tụi con là vui rồi, khỏi phải lo toan gì cho mệt nữa".

Nhưng đời đâu như là mơ, khi "tấc đất tấc vàng" vừa sang tên xong cũng là lúc quyền làm chủ trong căn nhà của chính mình cũng chẳng còn.

Chia thừa kế sớm, tôi chịu cảnh bị các con ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà từng là của mình. (Ảnh minh họa: iStock)

Lúc đầu, chúng tôi ở với đứa con cả ở căn nhà gốc ngày xưa. Chỉ sau nửa năm được chia tài sản, con dâu bắt đầu nói bóng gió như "mẹ ồn ào ảnh hưởng các cháu", "cha bừa bộn khiến phải dọn dẹp mệt", hay "trồng cây vướng víu lối đi"...

Mỗi sáng thức dậy, tôi không còn thoải mái pha trà, tưới cây theo ý thích. Tôi phải nhìn trước ngó sau, xem con cái có đang bận rộn hay không, có làm phiền giấc ngủ của các cháu hay không. Thậm chí, cái góc sân nhỏ vốn là nơi tôi treo giàn lan quý nay cũng bị thu hẹp lại vì con dâu muốn mở rộng chỗ phơi đồ, rồi thì tường rào cũng phải phá bỏ vì con trai muốn làm đường đi riêng cho tiện xe cộ.

Sau lần vợ chồng tôi sang chơi nhà con thứ, vì dâu cả cứ bóng gió không muốn bố mẹ về, chúng tôi lần lữa ở luôn tại đó. Được một thời gian, con trai thứ lại sốt ruột hỏi bố mẹ "sao không về bên anh cả giúp đỡ cho ah chị ấy".

Đến lúc này, chúng tôi đã hiểu rõ dù ở đâu cũng chẳng phải nhà mình, ở với con nào cũng là ăn nhờ ở đậu. Vợ chồng con thứ chẳng bao giờ hỏi xem hôm nay cha mẹ ăn gì, có khỏe không, mà chỉ chăm chăm vào việc ngăn chia mảnh đất với 2 anh ở cạnh.

Sang nhà đứa con út cũng vậy. Như để bù đắp cho thiệt thòi phải "nuôi" bố mẹ, con liên tục nhờ vả trông cháu, dọn dẹp.... Thậm chí, nhiều khi chúng đi chơi mà khóa cửa khiến tôi và vợ không thể vào nhà.

Tôi khổ tâm và hối hận thấy mình quá sai. Cái vì tôi đã quá tin tưởng, không giữ lại cho mình một chỗ ở, một điểm tựa cuối đời. Nếu được chọn lại, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ vội vàng chia tài sản cho con khi bản thân vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, đủ sức lo cho mình.

Giờ đây, nhìn lại những tháng ngày "nay đây mai đó" trong khu đất mình gầy dựng, tôi mới thấu hiểu rằng con cái không phải điểm tựa cuối đời của cha mẹ già. Tôi tin có rất nhiều bậc cha mẹ cũng như tôi, cả đời chỉ mong con cái đủ đầy nên luôn nghĩ đến việc dành cho con những gì mình có. Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ không vội vàng trao hết tài sản mà giữ lại cho mình một phần, không phải vì tính toán hay ích kỷ, mà để tuổi già vẫn có chỗ dựa, có quyền tự quyết và giữ được sự tôn trọng cần có.

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