Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026 - XSCM 20/7  

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 20/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 20/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 20/7/2026

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- XSCM 13/7/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/7/2026 có giải đặc biệt là 303404 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 13/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/7/2026.

- XSCM 6/7/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 738323 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 6/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026.

- XSCM 29/6/2026

Kết quả xổ số ngày 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 469164 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 29/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 29/6/2026.

- XSCM 22/6/2026

Kết quả xổ số ngày 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 22/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 22/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

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