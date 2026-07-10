Lấy ngày tháng sinh mua vé số, người phụ nữ trúng độc đắc gần 7 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 10/7, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đại lý Viettel - VDI (đại lý kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott) đã chúc mừng chị T.T.Q.V.

Chị V. trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá gần 7 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Chị V. là người chơi may mắn trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35, kỳ quay 740 với giá trị trúng thưởng hơn 6,6 tỷ đồng.

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh, đại lý Viettel - VDI xác định chị V. chủ thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh Vietlott SMS.

Chị V. cho biết đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Lần đầu tham gia nên chị chưa hiểu biết nhiều về cách chơi, và thấy xổ số quay nhanh Lotto 5/35 được hiển thị đầu tiên nên quyết định thử vận may.

“Khi đi chợ, tôi mua 5 kg trái cây, tổng số tiền thanh toán cũng vừa tròn 500.000 đồng. Cảm thấy đây là một sự trùng hợp thú vị, nên tôi quyết định mua 5 bộ số với tổng giá trị 50.000 đồng”, chị V. nói.

Theo chị V., chị lựa chọn số 5 vừa là số chính, vừa là số đặc biệt cho một dãy số tham gia dự thưởng.

Bên cạnh đó, chị còn chọn số 11, gắn với ngày tháng sinh của mình. Các số còn lại chị chọn theo sở thích. Không ngờ chính dãy số được lựa chọn theo những cảm nhận rất ngẫu nhiên lại mang về cho chị giải độc đắc hơn 6,6 tỷ đồng.

Màn hình trúng thưởng của chị V. (Ảnh: Đ.V)

Cũng theo chị V., thời điểm nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, chị đang di chuyển trên đường nên chỉ lướt qua mà không để ý giá trị giải thưởng. Khi về nhà, mở lại ứng dụng kiểm tra, chị thấy số tiền khá lớn nên nghĩ đó là nhầm lẫn.

Đến khi nhận được cuộc gọi chính thức từ Vietlott thông báo và hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng, chị mới thực sự tin mình là chủ nhân của giải độc đắc.

Chị V. cho biết sẽ sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng. Đồng thời chị đã trao tặng 100 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, chị V. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng với số tiền hơn 660 triệu đồng (10% giá trị giải thưởng) tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Hưng Yên, và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.