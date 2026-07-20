Cận cảnh rạch Đá Đỏ cạnh metro số 1 dần 'hồi sinh' sau nhiều năm ô nhiễm

Sau gần một năm triển khai, dự án cải tạo rạch Đá Đỏ với tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, góp phần nâng cao khả năng thoát nước, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị khu vực phía Đông TP.HCM.
Rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn (thuộc địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng), chạy song song với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và đường Võ Nguyên Giáp - trục giao thông cửa ngõ kết nối khu vực phía Đông với trung tâm TP.HCM.
Đây là một trong những tuyến tiêu thoát nước quan trọng của khu vực, dẫn nước ra sông Sài Gòn và rạch Chiếc. Trước khi được đầu tư cải tạo, lòng rạch bị bồi lắng, thu hẹp, nhiều đoạn bị cống hóa khiến dòng chảy bị cản trở, nước đọng, ô nhiễm và thường xuyên bốc mùi hôi.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News tại công trường cho thấy, sau gần một năm thi công, diện mạo rạch Đá Đỏ đã có nhiều thay đổi.
Trên công trường, nhiều mũi thi công đồng loạt triển khai các hạng mục như nạo vét lòng rạch, xây dựng tường chắn và hoàn thiện hệ thống kè hai bên bờ.
Nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành, lòng rạch được mở rộng, thông thoáng hơn. Tuy nhiên, tại một số vị trí, đơn vị thi công vẫn đang lắp dựng cốt thép và triển khai các hạng mục tiếp theo.
Theo các công nhân làm việc tại dự án, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 70-80%. Phần việc trọng tâm còn lại là tiếp tục khơi thông đoạn tiếp giáp giữa rạch Đá Đỏ và sông Sài Gòn nhằm bảo đảm dòng chảy được lưu thông đồng bộ.
Ông Huỳnh Văn Bảy, công nhân thi công tại dự án, cho biết đơn vị đang tăng cường nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ. "Thông thường, công nhân làm việc từ 7h đến 17h, nghỉ trưa khoảng một giờ. Với những hạng mục cần đẩy nhanh tiến độ, anh em làm xuyên buổi trưa và kéo dài đến khoảng 19h", ông Bảy nói.
Là hộ kinh doanh nhiều năm bên tuyến rạch, bà Trịnh Thu Vy (ngụ phường Bình Trưng) cho biết trước đây dòng nước thường xuyên đen, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán. "Từ khi dự án được triển khai, môi trường khu vực dần cải thiện, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Người dân rất mong công trình sớm hoàn thành để cảnh quan tiếp tục khang trang, sạch đẹp", bà Vy chia sẻ.
Dự án cải tạo rạch Đá Đỏ được khởi công từ tháng 10/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng.
Công trình gồm các hạng mục nạo vét khoảng 1,7 km lòng rạch, xây dựng khoảng 1,5 km kè hai bờ, lắp đặt hệ thống cống thoát nước, đồng thời đầu tư đường dạo ven rạch, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.
Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng thoát nước mưa, giảm nguy cơ ngập úng, cải thiện vệ sinh môi trường và tạo thêm không gian xanh cho khu vực phía Đông TP.HCM.
Rạch Đá Đỏ nằm dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp - một trong những tuyến giao thông hiện đại của TP.HCM. Tuyến đường dài gần 8 km, được đổi tên từ xa lộ Hà Nội vào năm 2023, chạy song song với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và kết nối nhiều khu đô thị lớn ở cửa ngõ phía Đông thành phố.