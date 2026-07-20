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Hé lộ thiên thể kỳ lạ gây ra 'ngày tận thế' của khủng long
(VTC News) -
Các nhà khoa học xác định thiên thể gây ra vụ tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm thuộc nhóm chondrit cacbon cực hiếm, từng xóa sổ loài khủng long khỏi Trái Đất.
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