Xem xét, kết nạp đảng viên đối với những người vi phạm chính sách dân số

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Kết luận 78 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong quý II/2026, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành.

Xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và bí thư cấp ủy tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, nắm chắc và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV.

Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý tập trung vào những nội dung mới trong các Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, về những điều đảng viên không được làm; các nhiệm vụ sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội.

Đi kèm đó, cần kịp thời định hướng, xử lý hiệu quả những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn; xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tập trung các giải pháp về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đặc biệt chủ động các giải pháp đổi mới, đột phá trong công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở, phát triển đảng viên để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt, đó là chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố và kiện toàn chi ủy đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảng vào ngày 3 hằng tháng hoặc trong tuần đầu tiên phù hợp với điều kiện cụ thể của chi bộ; khắc phục tình trạng nghẽn mạng khi sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng cần kịp thời rà soát, tổng hợp, thẩm định, đề nghị Ban Bí thư xét tặng Huy hiệu từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đợt 2/9 và gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10/8; đồng thời đẩy mạnh xây dựng, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

“Kết thúc hiệu lực Quy định số 05/2018 của Ban Bí thư về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ kết luận của Ban Bí thư để triển khai thực hiện việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với những người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành của Đảng”, kết luận nêu rõ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc của các loại hình tổ chức đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ việc, rõ thẩm quyền.

Cùng với đó, cần phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, phù hợp với mô hình tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3.

Ban Tổ chức Trung ương cũng được giao tham mưu, đề xuất Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đợt 2/9 tới.