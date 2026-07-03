Bộ Chính trị: Nghiên cứu xây dựng quy định dùng mạng xã hội với cán bộ, đảng viên

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Chính trị đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên chưa đồng đều; một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hình thức, chậm đổi mới, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên hằng năm ở một số nơi chưa đạt chỉ tiêu...

Bộ Chính trị yêu cầu chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện ở cơ sở; tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo đó, hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng đồng bộ, tương ứng với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở phù hợp với đặc thù địa bàn, lĩnh vực và yêu cầu phát triển mới.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước và ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát.

Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết 21 phù hợp với mô hình mới sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc những nội dung đã được thể chế hóa, quy định trong các văn bản hiện hành.

Trong đó, đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở cấp tỉnh, cấp huyện (trước đây), thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có đông đảng viên.

Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cơ chế phân cấp, giao quyền cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương, nhất là những nơi có quy mô tổ chức đảng, đảng viên lớn, có tính đặc thù, được chủ động quyết định hoặc thí điểm mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực, loại hình hoạt động.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương được giao phối hợp với cấp ủy trực thuộc Trung ương xây dựng mô hình tổ chức đảng đặc thù trong lực lượng vũ trang phù hợp đơn vị công tác.

Trong tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu xây dựng quy định, chuẩn mực về sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên; ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện nguy cơ về an ninh chính trị nội bộ và thông tin giả, xấu độc.

Cùng đó, theo lưu ý của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng đảng viên nòng cốt trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Bộ Chính trị lưu ý đẩy mạnh quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá trên nền tảng số, dữ liệu số đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu từng bước hình thành mô hình "đảng viên số", "chi bộ số", "đảng bộ số"; nghiên cứu thí điểm xây dựng "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong các cơ quan Trung ương gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng lực dự báo, tư duy chiến lược.

Bộ Chính trị định hướng mở rộng, đa dạng hình thức sinh hoạt đảng; kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; nghiên cứu việc các đơn vị đặc thù và đảng viên thường xuyên di biến động được lựa chọn tổ chức đảng và hình thức sinh hoạt phù hợp, thuận lợi với điều kiện công tác và cư trú.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Chính trị đề cập là đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài Nhà nước và ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Trong đó, Bộ Chính trị lưu ý nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; khắc phục tình trạng chưa có tổ chức đảng ở các khu vực, lĩnh vực mới và địa bàn khó khăn.