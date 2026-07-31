Khởi tố nhân viên lái xe du lịch khiến nữ du khách Anh tử nạn ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.L., trú tại thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan điều tra, L.V.L. là nhân viên hợp đồng lái xe thuê của một công ty cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/6/2026, L.V.L. lái xe mô tô chở chị W.M.G., quốc tịch Anh, đi trên tuyến đường từ xã Cán Tỷ đến xã Yên Minh. Khi đến Km10+200, thuộc thôn Túng Tẩu, xã Yên Minh, thời điểm trời mưa, mặt đường trơn trượt, đoạn đường có độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế, L.V.L. vượt một phương tiện khác nhưng không bảo đảm an toàn. Sau cú vượt, người này không làm chủ tay lái, khiến xe gặp tai nạn.

L.V.L. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

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Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.L. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo không vượt xe tại các đoạn đường cong, khu vực có tầm nhìn hạn chế hoặc khi thời tiết, mặt đường không bảo đảm an toàn; luôn kiểm soát tốc độ và đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu.

Đối với khách du lịch, lực lượng chức năng khuyến nghị cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trước mỗi hành trình, cân nhắc thay đổi kế hoạch khi mưa lớn, sương mù hoặc điều kiện giao thông bất lợi.

Khi sử dụng dịch vụ chở khách, du khách nên yêu cầu tài xế chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và có thể từ chối tiếp tục hành trình nếu nhận thấy việc lái xe không bảo đảm an toàn.