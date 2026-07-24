Ajinomoto đang thúc đẩy cải thiện dinh dưỡng cho người lao động như thế nào?

(VTC News) -

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay béo phì đang gia tăng ở độ tuổi lao động, chăm sóc dinh dưỡng tại nơi làm việc ngày càng được xem là một trong những giải pháp giúp nâng cao sức khỏe người lao động, đồng thời góp phần cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Với thế mạnh về dinh dưỡng và sức khỏe từ hơn 100 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Ajinomoto, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến xây dựng các chương trình chăm sóc dinh dưỡng toàn diện không chỉ tại nơi làm việc cho người lao động.

Thay đổi hành vi dinh dưỡng từ bữa ăn lành mạnh tại nơi làm việc

Hiện nay, Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức bữa ăn cho người lao động tại hai nhà máy ở Biên Hòa và Long Thành, đồng thời phục vụ bữa trưa cho nhân viên khối văn phòng tại TP.HCM.

Thực đơn được xây dựng đa dạng với nhiều lựa chọn như cơm, bún, phở và thực đơn chay. Mỗi bữa ăn đều được bổ sung trái cây tráng miệng và quầy buffet rau. Đối với người lao động tại nhà máy, doanh nghiệp còn tổ chức buffet trái cây định kỳ nhằm khuyến khích tăng cường sử dụng trái cây theo khuyến nghị dinh dưỡng.

Một thực đơn bún cho người lao động tại nhà máy Ajinomoto Việt Nam.

Một điểm khác biệt là thông tin dinh dưỡng của từng thực đơn không chỉ được xây dựng cho bộ phận bếp mà còn được công khai đến người lao động thông qua hệ thống màn hình tại căng tin.

Đặc biệt, Phần mềm chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe do Công ty phát triển dành riêng cho nhân viên cho phép người lao động có thể theo dõi trước các thông tin như năng lượng, chất bột đường, chất đạm, chất béo, lượng rau, trái cây và muối của từng bữa ăn trước ít nhất nửa tháng.

Việc minh bạch thông tin giúp người lao động chủ động lựa chọn khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bản thân, đồng thời dễ dàng cân đối các bữa ăn còn lại trong ngày thay vì chỉ ăn theo thói quen.

Quầy buffet rau cho nhân viên.

Cá thể hóa tư vấn dinh dưỡng cho từng nhân viên

Phần mềm chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe còn dựa trên thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe của mỗi nhân viên để đưa ra các khuyến nghị dinh dưỡng và thực đơn phù hợp với từng cá nhân.

Ngoài việc gợi ý khẩu phần ăn, phần mềm còn cung cấp thông tin về các nhóm thực phẩm nên ưu tiên hoặc cần hạn chế, hỗ trợ người lao động từng bước xây dựng chế độ ăn phù hợp với thể trạng của mình.

Thực đơn cá nhân được xây dựng theo tiêu chuẩn dinh dưỡng dành riêng cho tình trạng sức khỏe của nhân viên tại Phần mềm dinh dưỡng và sức khỏe. Bên cạnh cung cấp bữa ăn lành mạnh tại nơi làm việc, Ajinomoto Việt Nam xác định giáo dục dinh dưỡng là yếu tố quan trọng để hình thành những thay đổi bền vững về hành vi dinh dưỡng cho người lao động.

Từ năm 2019, doanh nghiệp triển khai Chương trình giáo dục dinh dưỡng dài hạn đến năm 2030 dành cho toàn thể nhân viên. Chương trình cung cấp kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vai trò của axit amin đối với sức khỏe, phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm và xây dựng lối sống lành mạnh.

Chương trình đào tạo kiến thức về sức khỏe tâm thần cho nhân viên.

Trung bình mỗi nhân viên tham gia khoảng 140 phút đào tạo mỗi năm thông qua nhiều chuyên đề do các chuyên gia phụ trách. Nội dung được cập nhật thường xuyên với các chuyên đề về rối loạn giấc ngủ, bệnh lý gan, sức khỏe tâm thần sau sinh và rối loạn ăn uống trong năm 2025 và các chuyên đề về tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu trong năm 2026.

Chăm sóc sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần

Tại Ajinomoto Việt Nam, nhân viên được tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại các bệnh viện uy tín, nhận kết quả và tư vấn trực tiếp từ chuyên gia y tế. Chương trình được thực hiện ngay trong giờ làm việc, có lương đầy đủ, tuân thủ theo quy định pháp luật, thể hiện sự cam kết của Công ty trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động.

Nhằm giúp mỗi người dễ dàng lưu trữ và theo dõi hồ sơ sức khỏe cá nhân, Công ty đã tích hợp chức năng Sổ tay sức khỏe trên Phần mềm dinh dưỡng và sức khỏe. Đây là không gian bảo mật, nơi nhân viên có thể truy cập và xem lại kết quả khám sức khỏe qua từng năm dù khám tại Công ty hay cơ sở bên ngoài, từ đó hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của chính mình.

Nhân viên có thể đo huyết áp tại nơi làm việc.

Phần mềm còn tích hợp các công cụ tư vấn hoạt động thể chất, giấc ngủ, uống nước và sức khỏe tinh thần nhằm hỗ trợ người lao động xây dựng lối sống khoa học.

Theo kế hoạch trong năm 2026, hệ thống sẽ được bổ sung chức năng theo dõi các chỉ số như huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Cùng với việc trang bị máy đo huyết áp tại nơi làm việc, người lao động có thể cập nhật dữ liệu lên hệ thống để theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn.