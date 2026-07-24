Vì sao bôi kem mắt thường xuyên mà mắt vẫn thâm quầng, có bọng?

Quầng thâm, bọng mắt không chỉ do thiếu chăm sóc mà còn liên quan đến lão hóa, thiếu ngủ, căng thẳng và sức khỏe bên trong cơ thể. Vì vậy, chỉ dùng kem dưỡng mắt thường khó mang lại hiệu quả rõ rệt nếu chưa xử lý đúng nguyên nhân.

Vì sao kem dưỡng mắt không thể xóa hết quầng thâm, bọng mắt?

Kem dưỡng mắt chủ yếu giúp cấp ẩm và làm mềm da quanh mắt, nhưng quầng thâm và bọng mắt còn liên quan đến lão hóa, di truyền, thiếu ngủ, dị ứng hay cấu trúc hốc mắt. Nhiều trường hợp vùng mắt sẫm màu do sắc tố, mạch máu lộ rõ hoặc bóng đổ từ rãnh lệ sâu, trong khi bọng mắt xuất hiện do tích nước, mô nâng đỡ suy yếu và mỡ quanh mắt sa xuống theo tuổi tác.

Vì vậy, ngoài dùng kem mắt, cần kết hợp ngủ đủ giấc, chống nắng và điều chỉnh lối sống để cải thiện hiệu quả hơn.

Cần phân biệt rõ quầng thâm và bọng mắt

Quầng thâm là tình trạng vùng da dưới mắt sẫm màu hơn khu vực xung quanh, có thể ngả nâu, tím hoặc xanh xám khiến gương mặt trông mệt mỏi. Nguyên nhân thường liên quan đến tăng sắc tố, mạch máu lộ rõ, da mỏng do lão hóa, thiếu ngủ, dị ứng, di truyền hoặc bóng đổ từ rãnh lệ sâu.

Tình trạng này thường rõ hơn khi căng thẳng, thiếu ngủ, hút thuốc hoặc uống nhiều rượu bia.

Bọng mắt là tình trạng vùng dưới mắt sưng nhẹ hoặc xuất hiện túi nhỏ dưới mí mắt, thường rõ hơn sau khi thiếu ngủ, ăn mặn hay uống nhiều rượu bia. Nguyên nhân có thể do tích nước, mô quanh mắt suy yếu và mỡ dưới mắt sa xuống theo tuổi tác. Nếu mắt sưng đột ngột, đau, đỏ hoặc chỉ xuất hiện một bên, nên đi khám để loại trừ vấn đề sức khỏe.

Quầng thâm, bọng mắt không chỉ do thiếu chăm sóc mà còn liên quan đến lão hóa, thiếu ngủ, căng thẳng và sức khỏe bên trong cơ thể.

Vì sao hai tình trạng này dễ bị nhầm lẫn? Bọng mắt có thể tạo bóng đổ khiến vùng dưới mắt trông thâm hơn. Ngược lại, quầng thâm do rãnh lệ sâu cũng dễ khiến nhiều người lầm tưởng là bọng mắt.

Sự nhầm lẫn này khiến không ít người chọn sai sản phẩm chăm sóc. Chẳng hạn, kem làm sáng da có thể hỗ trợ tình trạng sạm nhẹ nhưng khó cải thiện túi mỡ dưới mắt. Trong khi đó, kem cấp ẩm giúp da mềm mịn hơn nhưng không thể xử lý nguyên nhân do dị ứng hay thiếu ngủ kéo dài.

5 nguyên nhân mắt vẫn thâm, bọng dù có bôi kem

- Lão hóa và suy giảm collagen: Tuổi tác khiến da quanh mắt mỏng hơn, kém đàn hồi và dễ lộ mạch máu, đồng thời mô nâng đỡ suy yếu làm mỡ dưới mắt sa xuống, tạo bọng mắt rõ hơn. Kem dưỡng chỉ hỗ trợ cấp ẩm, khó cải thiện hoàn toàn những thay đổi cấu trúc do lão hóa.

- Di truyền và cấu trúc hốc mắt: Nhiều người bị quầng thâm từ sớm do di truyền, hốc mắt sâu hoặc sắc tố vùng mắt đậm bẩm sinh khiến gương mặt luôn trông mệt mỏi. Trong trường hợp này, kem dưỡng mắt chỉ hỗ trợ phần nào vì quầng thâm còn liên quan đến sắc tố, mạch máu và cấu trúc hốc mắt.

- Thiếu ngủ, căng thẳng và mất nước: Thiếu ngủ, căng thẳng và mất nước có thể khiến da xỉn màu, mạch máu dưới mắt lộ rõ và vùng mắt trông mệt mỏi hơn. Vì vậy, nếu vẫn thức khuya, uống ít nước hoặc dùng nhiều rượu bia, chỉ bôi kem mắt sẽ khó cải thiện quầng thâm rõ rệt.

- Dị ứng và kích ứng da: Dị ứng và thói quen dụi mắt có thể khiến vùng da quanh mắt bị kích ứng, sưng và sẫm màu hơn. Một số sản phẩm chăm sóc da cũng dễ gây đỏ rát, châm chích vùng mắt. Nếu mắt ngứa, đỏ hoặc sưng kéo dài, nên đi khám thay vì liên tục đổi kem dưỡng.

- Ăn mặn, uống rượu bia và tình trạng tích nước: Ăn mặn và uống nhiều rượu bia có thể khiến cơ thể giữ nước, làm bọng mắt sưng rõ hơn. Để cải thiện, nên giảm muối, ngủ đủ giấc, kê cao đầu khi ngủ và chườm lạnh ngắn. Nếu bọng mắt kèm phù mặt, phù chân hoặc tiểu bất thường, cần đi khám sớm.

Kem dưỡng mắt hỗ trợ được gì?

Kem dưỡng mắt có thể giúp cấp ẩm, làm mềm da và hỗ trợ cải thiện tình trạng khô ráp, xỉn màu quanh mắt. Một số thành phần như caffeine giúp giảm sưng tạm thời, hyaluronic acid cấp ẩm, vitamin C và niacinamide hỗ trợ làm sáng da.

Tuy nhiên, kem mắt không thể “xóa thâm” nhanh chóng, đặc biệt với quầng thâm do di truyền, rãnh lệ sâu hoặc bọng mắt do túi mỡ. Khi dùng, nên thoa lượng nhỏ và ngừng sử dụng nếu xuất hiện kích ứng.

Để cải thiện quầng thâm và bọng mắt, cần kết hợp chăm sóc da với lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế ăn mặn, chườm lạnh khi mắt sưng và bảo vệ da khỏi nắng. Ngoài ra, nên kiểm soát dị ứng và chọn kem dưỡng phù hợp thay vì kỳ vọng hiệu quả tức thì từ mỹ phẩm.