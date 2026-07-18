Việt Nam phát động Olympic AI 2027, lần đầu đăng cai kỳ thi quốc tế tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Tạo sân chơi về AI cho học sinh

Trong khuôn khổ chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UNESCO, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (IRCAI), Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu và Đạo đức Trí tuệ nhân tạo (ICAIRE) cùng Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) phát động Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2027 (VAIO 2027).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỳ thi Olympic AI cấp quốc gia nhằm tuyển chọn và đào tạo đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) 2027. Sự kiện cũng đánh dấu quá trình chuẩn bị để Việt Nam lần đầu đăng cai IAIO - sân chơi học thuật quốc tế dành cho học sinh phổ thông trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Lễ phát động Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2027. (Ảnh: BTC)

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo VAIO 2027 dự kiến diễn ra ngày 18/10/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/1/2027. Ban tổ chức cho biết điều lệ, nội dung thi và điều kiện đăng ký sẽ được công bố trong thời gian tới.

Đội tuyển được tuyển chọn từ VAIO 2027 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) 2027, dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 25/2 đến 2/3/2027 với khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam, đồng thời cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á, đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic AI quốc tế.

Trước đó, tại IAIO 2026 tổ chức ở Ljubljana (Slovenia), đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Theo Ban tổ chức, VAIO không chỉ hướng tới mục tiêu thi đấu mà còn tạo môi trường để học sinh THCS và THPT phát triển tư duy tính toán, năng lực lập trình, khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng AI vào thực tiễn. Thông qua các vòng thi, những học sinh xuất sắc sẽ được đào tạo chuyên sâu để hình thành đội tuyển quốc gia.

Là đơn vị điều phối chương trình, NIC sẽ huy động mạng lưới doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế tham gia đào tạo, cố vấn, hỗ trợ chuyên môn cũng như công tác tổ chức IAIO 2027. (Ảnh: Hùng Cường)

Đại diện lãnh đạo NIC cho biết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để Việt Nam làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó trí tuệ nhân tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

"VAIO 2027 không chỉ là một kỳ thi học thuật nhằm phát hiện những học sinh xuất sắc, mà còn là một cấu phần trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài AI của Việt Nam, kết nối giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo", đại diện NIC cho biết.

Theo đơn vị này, chương trình hướng tới tạo điều kiện để học sinh Việt Nam tiếp cận tri thức AI tiên tiến, từng bước làm chủ công nghệ và trở thành lực lượng nòng cốt trong các ngành công nghệ chiến lược.

Việc phát động VAIO 2027 và đăng cai IAIO 2027 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ban tổ chức kỳ vọng hai sự kiện sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển nhân tài AI từ bậc phổ thông đến đại học, nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược trong tương lai.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 với các bài toán thực tiễn

Vòng chung kết Vietnam AI Innovation Challenge 2026 diễn ra từ ngày 17-19/7 tại Hà Nội, thu hút gần 2.500 lượt đăng ký và hơn 300 đội thi trong nước, quốc tế tham gia phát triển các giải pháp AI giải quyết những bài toán thực tiễn.

Các đội tham gia Vietnam AI Innovation Challenge 2026. (Ảnh: Hùng Cường)

Một điểm nhấn của cuộc thi là doanh nghiệp tham gia trực tiếp với vai trò đưa ra bài toán thực tiễn và đánh giá khả năng ứng dụng của các giải pháp AI. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, SHB mang đến những bài toán xuất phát từ hoạt động vận hành thực tế, yêu cầu chứng minh tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu và kiểm soát rủi ro.

Theo bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Meta, AI chỉ có thể tạo ra những bước tiến thực chất khi có sự phối hợp giữa Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng nhà phát triển. Trong khi đó, ông Trần Việt Hùng, nhà sáng lập kiêm CEO Tổ chức AI for Vietnam, nhận định AI là "cơ hội trăm năm có một" để Việt Nam thu hẹp khoảng cách với thế giới và phát triển các sản phẩm có sức cạnh tranh toàn cầu.

Trong 48 giờ vòng chung kết, các đội thi được các chuyên gia hỗ trợ hoàn thiện giải pháp. Những đội xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghiên cứu, hợp tác quốc tế, tiếp cận hệ sinh thái công nghệ tại châu Âu, AI Singapore, Silicon Valley và mạng lưới hỗ trợ của NIC.