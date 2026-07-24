Mẹ mải đi nhậu, bỏ quên con gái 2 tháng tuổi bệnh đến chết

(VTC News) -

Tòa án thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vừa tuyên phạt mức án 36 tháng tù giam đối với bà mẹ 20 tuổi (tạm gọi là cô A) về tội bạo hành trẻ em với tình tiết tăng nặng gây tử vong. Theo hồ sơ vụ án, cô A đã bỏ đứa con gái mới 52 ngày tuổi ở nhà một mình lúc 23h ngày 29/3.

Người mẹ trẻ này đi ra ngoài khoảng 6 tiếng đồng hồ, trong khi em bé trở bệnh nặng nhưng không có người chăm sóc. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy A rời khỏi nhà chỉ để đi uống rượu và tụ tập cùng bạn bè. Cô đang một mình nuôi con nhỏ vào thời điểm xảy ra vụ án.

Vốn có thể trạng yếu do sinh thiếu tháng, đứa trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị bỏ lại một mình. Dù sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng, bé qua đời ngày 31/3 vì biến chứng viêm phổi cấp tính.

Bỏ con nhỏ 52 ngày tuổi ở nhà một mình không chăm sóc dẫn đến tử vong, người mẹ bị kết án 30 tháng tù. (Ảnh minh họa: RF)

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định rằng em bé là trẻ sinh thiếu tháng, rất cần sự chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, cô A hoàn toàn thất trách, không vệ sinh đầy đủ và chăm sóc con trẻ đúng cách, bỏ mặc đứa trẻ mới 52 ngày tuổi ở nhà một mình trong khoảng 6 tiếng đồng hồ chỉ để thỏa mãn nhu cầu giải trí cá nhân.

Tòa án nhấn mạnh rằng em bé bị bỏ lại mà không có bất kỳ người nào bên cạnh chăm sóc, phải trải qua sự đau đớn dữ dội, khóc lóc cho đến lúc mẹ về. Điều này làm cho mức độ trách nhiệm pháp lý và đạo đức của bị cáo trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, tòa án cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tòa nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn ăn hối cải sâu sắc. Bản thân cô A chỉ phát hiện mình mang thai sau khi đã chia tay bạn trai cũ nên không có sự chuẩn bị chu đáo về cả tâm lý lẫn vật chất cho việc sinh con.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, cô cũng đã nỗ lực chăm sóc đứa trẻ dù thiếu sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Đặc biệt, ngay khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của con, cô chủ động gọi đến số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát để xin trợ giúp. Tất cả những yếu tố này đã được hội đồng xét xử cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định mức án cuối cùng cho bị cáo.