21 ngày nghẹt thở cứu người bệnh mắc uốn ván nguy kịch của ê-kíp Vinmec Hạ Long

(VTC News) -

Suýt mất mạng vì vết xước nhỏ

Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, bà Phan Thị Thanh Hạ bị gà trong vườn đá vào trán phải, tạo ra một vết trầy xước nhỏ. Chủ quan nghĩ rằng đây chỉ là tổn thương ngoài da thông thường, bà tự sát khuẩn tại nhà.

Tuy nhiên, vết xước bắt đầu sưng nề, hóa mủ, kèm theo hàng loạt triệu chứng như khó há miệng, cứng hàm, sụp mi mắt phải và liệt mặt ngoại vi. Khi các triệu chứng ngày càng nặng, gia đình mới tá hỏa đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Vinmec Hạ Long cấp cứu.

Các bác sĩ nhận định đây không phải là ca nhiễm trùng da thông thường. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng đặc trưng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc uốn ván thể đầu (Cephalic tetanus) - một thể bệnh hiếm gặp của uốn ván, chiếm tỷ lệ rất thấp trong các ca bệnh nhưng lại có tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long. (Ảnh: Vinmec)

BSCKI Đỗ Văn Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Vinmec Hạ Long cho biết, uốn ván thể đầu thường khởi phát sau khi xuất hiện các vết thương ở vùng đầu hoặc mặt. Khi vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua da, chúng nhanh chóng sinh độc tố, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh sọ trước khi lan rộng ra toàn thân.

“Ở thể bệnh này, độc tố uốn ván gây cứng hàm, co cứng các cơ vùng đầu, mặt và liệt các dây thần kinh sọ (thường gặp nhất là liệt dây VII, đôi khi có sụp mi). Bệnh còn có thể dẫn đến suy hô hấp cấp vì co thắt thanh quản, co cứng các cơ hô hấp và rối loạn thần kinh thực vật, làm tăng nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Theo bác sĩ, nhiều người thường chủ quan với vết thương nhỏ, trong khi vi khuẩn uốn ván tồn tại khắp nơi, trong đất, bụi và phân động vật. Bất kỳ tổn thương nhỏ nào gặp môi trường kỵ khí, không được làm sạch đúng cách đều trở thành “cửa ngõ” cho vi khuẩn xâm nhập và sản sinh độc tố.

21 ngày điều trị nghẹt thở

Nhận định người bệnh đang đứng trước ranh giới tử vong do nguy cơ co cứng toàn thân và suy hô hấp cận kề, ê-kíp Vinmec Hạ Long ngay lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn đa chuyên khoa khẩn cấp. Một phác đồ điều trị toàn diện, nghiêm ngặt được triển khai trong “giờ vàng” nhằm chạy đua với thời gian để ngăn chặn độc tố lan rộng.

Đầu tiên, bệnh nhân được tiến hành mở khí quản cấp cứu nhằm chủ động kiểm soát đường thở, ngăn ngừa nguy cơ đột tử do co thắt thanh quản. Đồng thời, huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT) liều cao được tiêm vào cơ thể bệnh nhân nhằm bất hoạt lượng độc tố đang lưu hành, kết hợp với các kháng sinh đặc hiệu nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng ở trán.

Song song đó, các bác sĩ sử dụng liệu pháp an thần, giãn cơ phối hợp để dập tắt các cơn co cứng, bảo vệ hệ tim mạch và hệ hô hấp của bệnh nhân trước sự tàn phá của độc tố thần kinh.

Sau 21 ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể y bác sĩ, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, các cơn co cứng và co giật được kiểm soát hoàn toàn. Bà Hạ dần tỉnh táo trở lại, tiếp xúc tốt và có thể tự ăn uống qua đường miệng.

Bệnh nhân bình phục ngoạn mục trong niềm vui của gia đình và đội ngũ bác sĩ. (Ảnh: Vinmec)

BSCKI Đỗ Văn Mạnh chia sẻ, điều trị uốn ván, đặc biệt là uốn ván thể đầu ở bệnh nhân lớn tuổi là một cuộc chiến trường kỳ và áp lực.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ độc tố mà phải theo dõi sát sao từng chỉ số sinh tồn, thiết lập chế độ dinh dưỡng đặc biệt và áp dụng phục hồi chức năng sớm ngay tại giường bệnh để hạn chế tối đa các biến chứng của hồi sức kéo dài.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bất kỳ vết thương hở nào, dù chỉ là những tổn thương rất nhỏ. Đối với người cao tuổi, người không nhớ lịch sử tiêm chủng hoặc chưa từng tiêm vaccine phòng uốn ván, việc chủ động tiêm phòng càng có ý nghĩa quan trọng. Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Thành công của ca bệnh cho thấy năng lực xử trí các tình huống cấp cứu nguy kịch tại Vinmec Hạ Long. Việc làm chủ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, quy trình phối hợp đa chuyên khoa nhịp nhàng cùng tư duy lâm sàng sắc bén của đội ngũ bác sĩ giúp bệnh viện điều trị thành công những ca bệnh nặng, hiếm gặp, mang lại cơ hội sống thứ hai cho những bệnh nhân cận kề cửa tử.