Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia 17h ngày 31/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Timor Leste vs Indonesia diễn ra lúc 17h ngày 31/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Chonburi (Thái Lan), thuộc khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Timor Leste vs Indonesia trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Timor Leste vs Indonesia nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Timor Leste vs Indonesia trên kênh nào?

Trận Timor Leste vs Indonesia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Timor Leste vs Indonesia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia hôm nay

Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Timor Leste vs Indonesia (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/timorleste-indonesia-6a66d85ca7544909965d288e.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng các ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste bước vào lượt trận thứ ba với áp lực lớn khi vẫn trắng tay sau hai trận đầu. Đội bóng của HLV Jose Pedro chưa ghi được bàn nào nhưng đã nhận tới 9 bàn thua. Sau thất bại đậm 0-7 trước Việt Nam, Timor Leste tiếp tục gục ngã 0-2 trước Singapore, dù đã cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự và duy trì thế trận kín kẽ hơn.

Ở cuộc đối đầu với Việt Nam, Timor Leste gần như không tạo ra mối đe dọa khi chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, không có lần nào đưa bóng trúng khung thành và chỉ được hưởng 2 quả phạt góc.

Indonesia được đánh giá là đối thủ mạnh hơn trong trận đấu này. Đội bóng của HLV John Herdman bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau màn hủy diệt Campuchia 5-0 ở lượt trận trước. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định dấu ấn của nhà cầm quân người Anh, khi đội bóng xứ vạn đảo duy trì được sức mạnh dù không có đầy đủ các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Herdman, Indonesia thi đấu với phong cách chơi chủ động, tấn công biến hóa. Đội bóng này có thể triển khai bóng hiệu quả ở cả hai biên lẫn trung lộ, tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía Timor Leste. Trong 4 lần gặp Indonesia trước đây, họ đều nhận thất bại, để lọt lưới 16 bàn và chỉ ghi được 2 bàn thắng. Phần lớn các cuộc chạm trán giữa hai đội chỉ mang tính chất giao hữu. Lần duy nhất Timor Leste và Indonesia đối đầu ở một giải đấu chính thức là tại ASEAN Cup 2018. Khi đó, Indonesia giành chiến thắng với tỷ số 3-1.