XSTV 31/7 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay thứ 6 ngày 31/7/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 31/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 31/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 31/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 31/7/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 31/7/2026

Kết quả XSTV 31/7/2026 sẽ được cập nhật sau 16h15

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- XSTV 24/7/2026

Kết quả xổ số tại Trà Vinh ngày 24/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 007403 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 24/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 24/7/2026

- XSTV 17/7/2026

Kết quả xổ số ngày 17/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 561324 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 17/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 17/7/2026

- XSTV 10/7/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10/7/2026 có giải đặc biệt là 325002 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 10/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10/7/2026.

- XSTV 3/7/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng như sau:

XSTV 3/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 31/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.