Bộ KH&CN nhận 31 đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược, tổng gần 9.700 tỷ đồng

(VTC News) -

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngày 31/7, ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Khoa học kỹ thuật và công nghệ, cho biết từ khi hệ thống quy định của Luật Công nghệ cao bắt đầu có hiệu lực, Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng.

Trong số này, 21 nhiệm vụ đã hoàn thành thẩm định và đang được chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủxem xét, phê duyệt. Các nhiệm vụ còn lại đang được các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, Bộ đặt mục tiêu hoàn tất công tác thẩm định trong hai tuần đầu tháng 8 để tiếp tục trình theo quy định.

Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Bộ KH&CN.

Theo Phó Vụ trưởng Hoàng Anh Tú, ngày 1/7/2026 là mốc quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ chiến lược khi hệ thống quy định của Luật Công nghệ cao bắt đầu có hiệu lực.

Bộ KH&CN đã tham mưu Chính phủ ban hành một số nghị định và ban hành hệ thống thông tư liên quan đến công nghệ chiến lược, đến nay cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.

Đại diện Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ cho biết khung pháp lý mới có một số điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, các Bộ, ngành và địa phương được phân cấp mạnh hơn trong việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Bộ KH&CN thực hiện vai trò hướng dẫn và thẩm định, thay vì từng nhiệm vụ đều phải trình Thủ tướng phê duyệt như trước.

Thứ hai, cơ chế dành cho nhiệm vụ công nghệ chiến lược có các chính sách đặc thù về thuế, tài chính và thù lao để thu hút nguồn nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành hệ thống tiêu chí đầy đủ để xác định nhiệm vụ công nghệ chiến lược và xác nhận các sản phẩm công nghệ chiến lược do các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu phát triển.

Ngay sau khi các nhiệm vụ được Thủ tướng phê duyệt, Bộ KH&CN sẽ tổ chức tuyển chọn doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo tham gia triển khai.

Trao đổi thêm tại họp báo, Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đều là những bài toán lớn, có độ phức tạp cao.

Mặc dù hành lang pháp lý đã có hiệu lực từ ngày 1/7, phần lớn hồ sơ của các Bộ, ngành chỉ được gửi về trong nửa cuối tháng 7, vì vậy Bộ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định để sớm đưa các chương trình vào thực hiện.

Theo Thứ trưởng, cùng với các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Bộ KH&CN cũng sẽ ưu tiên đưa các cơ chế, chính sách mới về chuyển đổi số vào thực tiễn; đẩy nhanh triển khai các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát huy hiệu quả trong thực tế.