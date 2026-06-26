Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/6/2026 - Trực tiếp XSTV 26/6

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 26/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 26/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/6/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 26/6/2026

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- XSTV 19/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh công bố kết quả xổ số ngày 19/6/2026 với giải đặc biệt là 998520 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 19/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026.

- XSTV 12/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026 có giải đặc biệt là 235477 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 12/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026.

- XSTV 5/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5/6/2026 có giải đặc biệt là 396747 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 5/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5/6/2026.

- XSTV 29/5/2026

Kết quả xổ số ngày 29/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng có giải đặc biệt là 512263 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 29/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 29/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp,TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang, Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Trà Vinh ở đâu?

Người chơi có thể mua vé số Trà Vinh tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Trà Vinh quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSTV do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Sáu hàng tuần.

Trúng xổ số Trà Vinh nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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