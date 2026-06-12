Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/6/2026 - XSTV 12/6

XSTV 12/6. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 12/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/6/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 12/6/2026

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- XSTV 5/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh công bố kết quả xổ số ngày 5/6/2026 với giải đặc biệt là 396747 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 5/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5/6/2026.

- XSTV 29/5/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 29/5/2026 có giải đặc biệt là 512263 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 29/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 29/5/2026.

- XSTV 22/5/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) ngày 22/5/2026 có giải đặc biệt là 750681 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 22/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 22/5/2026.

- XSTV 15/5/2026

Kết quả xổ số ngày 15/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng có giải đặc biệt là 314542 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 15/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 15/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Long An và Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

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