Bắt giam người mẹ đánh con 4 tuổi dẫn đến tử vong

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.T.M.N. (21 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can N.T.M.N. (Ảnh: Công an Cà Mau)

Theo thông tin ban đầu, N.T.M.N sống cùng con ruột là cháu N.G.B. (SN 2022) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Trạch.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trưa 25/3/2026, trong lúc nấu ăn, N. bực tức vì cháu bé chạy chơi quanh khu vực bếp và không nghe lời nhắc nhở. Người phụ nữ này sau đó dùng tay đánh mạnh vào mặt con khiến cháu ngã, đập đầu xuống nền gạch.

Đến ngày 29/3, khi phát hiện con có biểu hiện bất thường về sức khỏe, N. mới đưa cháu đến bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em nên trình báo cơ quan chức năng để làm rõ.

Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, do chấn thương quá nặng, cháu N.G.B. đã không qua khỏi hôm 31/3.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định đối với N.T.M.N. để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau cho rằng vụ việc là hồi chuông cảnh báo về những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng từ hành vi bạo hành trẻ em. Chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc trong thời điểm nóng giận, người mẹ đã gây ra hậu quả đau lòng không thể khắc phục, cướp đi sinh mạng của chính đứa con mình sinh ra và nuôi dưỡng.

Theo cơ quan công an, trẻ em là đối tượng cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính môi trường gia đình. Những hành vi tưởng chừng xuất phát từ việc "dạy dỗ", "răn đe" nhưng khi vượt quá giới hạn có thể để lại những tổn thương nặng nề, thậm chí cướp đi tính mạng của trẻ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, trang bị kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử phù hợp trong quá trình nuôi dạy con. Khi trẻ mắc lỗi hoặc không nghe lời, cần lựa chọn các biện pháp giáo dục tích cực, tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường và cộng đồng cần quan tâm hơn đến công tác bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu bạo hành, xâm hại trẻ em để có biện pháp can thiệp, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh mọi hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Mỗi người dân cần chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, bởi bảo vệ trẻ em cũng chính là bảo vệ tương lai của gia đình và xã hội.