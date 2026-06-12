Giá cà phê hôm nay 12/6/2026: Tiếp tục tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 12/6/2026

Giá cà phê thế hôm nay tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh trên các sàn giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch 11/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng mạnh tới 3,25% (109 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt mức 3.463 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,97% (98 USD/tấn), đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York,giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng mạnh 2,23%% (5,55 US cent/lb), đạt 253,95 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,31% (5,65 US cent/lb), lên mức 250,25 US cent/lb.

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất trong một tuần do lo ngại tình trạng mưa kéo dài tại Brazil có thể làm chậm tiến độ thu hoạch cà phê. Theo nguồn tin từ trang Barchart, công ty dự báo thời tiết Vaisala dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa lớn trên khắp các vùng trồng cà phê của Brazil trong tuần này. Đáng chú ý, tình trạng mưa có thể kéo dài đến tuần sau.

Giá cà phê tăng mạnh trên các sàn giao dịch. (Ảnh: Getty Imgae)

Lượng tồn kho cà phê được chứng nhận trên sàn ICE (Intercontinental Exchange) đã có xu hướng giảm trong 2,5 tháng qua, qua đó hỗ trợ giá cà phê tăng. Lượng tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6,5 tháng, chỉ còn 402.709 bao vào 10/6.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5. Tuy nhiên, hiện số lượng tồn kho hiện đã cao hơn một chút, đạt mức 3.713 lô vào ngày 11/6. Dù vậy, đây vẫn là vùng thấp lịch sử.

Những lo ngại hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang hỗ trợ giá cả. Các thương nhân cho biết, hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm chậm mùa mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây cối thường ra hoa, gây thiệt hại cho vụ cà phê năm 2026/27 của Brazil. Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) ước tính khoảng 67% khả năng xảy ra hiện tượng “Siêu El Niño” trong năm nay, có thể là hiện tượng mạnh nhất từng được ghi nhận.

Hôm thứ Tư, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận hiện tượng thời tiết El Niño đã hình thành trên khắp Thái Bình Dương xích đạo. Điều này có thể gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan trong nhiều tháng như lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ vào cuối năm nay, gây cản trở sản xuất cà phê ở châu Á và Nam Mỹ.

Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) cho biết, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 5 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,73 triệu bao loại 60 kg. Đây là mức tăng theo tháng đầu tiên kể từ tháng 11/2024.

Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica giảm 11,9%, xuống còn 2,13 triệu bao, so với mức 2,41 triệu bao của tháng 5 năm ngoái.

Trái lại, xuất khẩu cà phê Robusta và các loại cà phê Canephora khác gần như tăng gấp ba lần, đạt 601.756 bao trong tháng trước, so với 205.353 bao cùng kỳ năm 2025.

Cũng theo theo Cecafé, xuất khẩu cà phê chế biến (bao gồm cà phê hòa tan và cà phê rang) giảm 0,5%, còn 360.610 bao.