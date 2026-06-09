(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đảo chiều tăng 0,51% (17 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt mức 3.333 USD/tấn. Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh hơn với 0,84% (27 USD/tấn), lên mức 3.260 USD/tấn.

Trái ngược với đà tăng của Robusta, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0,24% (0,6 US cent/lb), nối dài 6 phiên giảm liên tiếp kể từ đầu tuần trước, xuống chỉ còn 245,9 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,19% (0,45 US cent/lb), còn 241,65 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta phục hồi trở lại sau khi giảm 5% vào tuần trước, trong khi Arabica tiếp tục giảm và dao động ở mức thấp nhất trong vòng 19 tháng.

Giá cà phê Arabica vẫn trong xu hướng giảm. (Ảnh: Getty)

Theo Barchart, triển vọng về một vụ thu hoạch cà phê kỷ lục ở Brazil đang gây áp lực lên giá cà phê trên thị trường. Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hôm thứ Tư dự báo vụ thu hoạch cà phê Brazil năm 2026/27 sẽ đạt kỷ lục 71,9 triệu bao, tăng 14% so với năm trước. Ngoài ra, Rabobank đã nâng ước tính thặng dư cà phê Arabica toàn cầu năm 2026/27 lên 9,5 triệu bao từ mức 7,0 triệu bao trước đó.

Lượng tồn kho cà phê của ICE có xu hướng giảm trong 2,5 tháng qua. Lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5,75 tháng, chỉ còn 419.504 bao vào thứ Sáu. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, sau đó tăng nhẹ lên 3.732 lô, nhưng vẫn duy trì ở vùng thấp lịch sử.

Theo báo cáo của Công ty tư vấn nông nghiệp Safras & Mercado, tính đến ngày 2/6, tiến độ thu hoạch cà phê của Brazil cho niên vụ 2026-2027 đã đạt 23% diện tích trồng, thấp hơn mức trung bình 27% của 5 năm gần đây, và thấp hơn so với 28% cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thu hoạch cà phê Arabica đạt 17%, so với 21% năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 20%. Sản lượng thu hoạch cà phê Robusta đạt 34%, so với 40% năm ngoái và mức trung bình.