Đề xuất lập ngân hàng dữ liệu mộ liệt sĩ gắn với từng trận đánh, sự kiện lịch sử

(VTC News) -

Đây là một trong những giải pháp được Đại tá, TS Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đưa ra trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin và nguồn tư liệu ngày càng thu hẹp theo thời gian.

Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, sau gần 60 năm kể từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ ngày càng cạn kiệt.

Nhiều nhân chứng trực tiếp đã qua đời hoặc tuổi cao, sức yếu; trong khi các tài liệu liên quan còn phân tán tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và cả các nguồn lưu trữ ở nước ngoài.

Ông cho rằng thiếu thông tin là yếu tố quyết định trực tiếp đến hiệu quả, kết quả, thời gian và nguồn lực của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Đại tá Bùi Yên Tĩnh đề xuất tiếp tục khai thác tối đa các nguồn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tiếp cận các nguồn tư liệu trong và ngoài nước, đặc biệt là tài liệu từ các trung tâm lưu trữ, cựu binh nước ngoài và các tổ chức, cá nhân còn lưu giữ hồ sơ liên quan.

Tổng số hài cốt được chôn cất tại Công viên Lê Thị Riêng được ước tính khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào, hiện vẫn chưa được khai quật.

Đáng chú ý, vị chuyên gia quân sự đề xuất xây dựng ngân hàng hồ sơ thông tin về mộ liệt sĩ tập thể gắn với từng trận đánh, từng sự kiện lịch sử cụ thể.

Theo đó, các nguồn dữ liệu về địa điểm chôn cất, diễn biến trận đánh, đơn vị tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, bản đồ tác chiến và kết quả khảo sát thực địa sẽ được thu thập, hệ thống hóa và liên kết trong một cơ sở dữ liệu thống nhất.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh cũng đề xuất tăng cường chia sẻ, đối chiếu thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tiếp tục xác minh, phân tích, xử lý dữ liệu để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 8/6, tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được an táng tại khu vực nghĩa trang Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng) do Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức, Đại tá Bùi Yên Tĩnh cho biết, trên cơ sở kết hợp phân tích ảnh, tư liệu lịch sử và công nghệ radar xuyên đất, bước đầu đã xác định được 3 rãnh mộ tập thể nằm trong khu vực nghĩa trang Chí Hoà.

Theo tính toán sơ bộ, mỗi rãnh mộ có thể chứa khoảng 300 thi thể. Tổng số hài cốt được chôn cất tại đây được ước tính khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào, hiện vẫn chưa được khai quật.

Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được an táng tại khu vực nghĩa trang Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng nhưng cũng vô cùng khó khăn.

"Rõ ở đâu làm ở đó, dễ làm trước, khó làm sau", Phó Thủ tướng nói và yêu cầu chậm nhất đầu tháng 7 phải hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể triển khai khai quật, hướng tới dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).