Xem trực tiếp Mỹ vs Paraguay World Cup 2026 ngày 13/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Mỹ đấu với Paraguay lúc 8h ngày 13/6 trong khuôn khổ bảng D World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận Mỹ vs Paraguay.

Thông tin trận Mỹ đấu với Paraguay

Cuộc so tài Mỹ gặp Paraguay diễn ra trên sân vận động SoFi, Los Angeles (Mỹ). Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội tại bảng D World Cup 2026. Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, đội tuyển Mỹ nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Sau giai đoạn chuẩn bị kéo dài gần hai năm dưới thời Mauricio Pochettino, đội bóng xứ cờ hoa đang sở hữu lực lượng được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đội tuyển Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Paraguay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn bằng lối chơi thực dụng và giàu tính tổ chức.

Mỹ sẽ đấu với Paraguay ngay trên sân nhà tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Christian Pulisic tiếp tục là đầu tàu trên hàng công. Bên cạnh ngôi sao đang khoác áo AC Milan, Mỹ còn sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm như Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson hay Timothy Weah. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội chủ nhà duy trì lối chơi giàu năng lượng với pressing cường độ cao, hàng thủ dâng lên và những pha chuyển trạng thái tấn công tốc độ.

Trong khi đó, Paraguay trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới sau ba kỳ liên tiếp vắng mặt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro, đội bóng Nam Mỹ xây dựng hình ảnh của một tập thể giàu tính kỷ luật và khó bị đánh bại.

Paraguay không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như các ông lớn Nam Mỹ khác, nhưng họ lại có hàng phòng ngự chắc chắn với thủ lĩnh Gustavo Gomez. Trên hàng công, Miguel Almiron, Julio Enciso hay Antonio Sanabria đều là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ các tình huống phản công.

Điểm mạnh lớn nhất của Paraguay nằm ở khả năng phòng ngự và tận dụng sai lầm của đối phương. Đây sẽ là vũ khí quan trọng khi họ phải đối đầu với một đội tuyển Mỹ thường xuyên đẩy cao đội hình tấn công.

Xem trực tiếp World Cup 2026 trên kênh nào?

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống kênh VTV. Theo lịch phát sóng được công bố, các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10. Một số trận diễn ra cùng giờ ở lượt cuối vòng bảng có thể được sắp xếp trên kênh khác của VTV để phục vụ khán giả.

Ngoài hình thức xem qua truyền hình truyền thống, người hâm mộ có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng trực tuyến của VTV. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân.

Trận Mỹ vs Paraguay diễn ra lúc 8h ngày 13/6, được phát sóng trên VTV3 và VTV6. Đây là trận đấu đáng chú ý ở lượt trận mở màn bảng D, khi Mỹ ra sân với tư cách đội chủ nhà, còn Paraguay trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Các đội được chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Vì vậy, kết quả ở trận ra quân có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.