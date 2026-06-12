XSMN 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/6/2026

XSMN thứ 6 ngày 12/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 12/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 12/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 6 - KQXSMN mới nhất

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- XSMN 10/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 10/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/6/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 10/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 10/6/2026.

- XSMN 9/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 9/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9/6/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 9/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 9/6/2026.

- XSMN 8/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 8/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/6/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/6/2026.

- XSMN 7/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 7/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7/6/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN mở thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN quay tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể mang vé đến các đại lý vé số gần nhất để đổi thưởng nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, đại lý thường thu phí hoa hồng từ khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé trúng thưởng để làm thủ tục nhận giải. Hình thức này giúp nhận thưởng an toàn hơn và không phát sinh thêm chi phí giao dịch.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hằng ngày trên VTC News trong khoảng từ 16h15 đến 16h30. Chỉ cần truy cập vtcnews.vn là có thể tra cứu kết quả mới nhất miễn phí và nhanh chóng.

- Một cách khác là kiểm tra kết quả qua tin nhắn SMS theo cú pháp được hướng dẫn, tuy nhiên hình thức này sẽ tính phí cho mỗi lượt tra cứu.

- Nếu muốn theo dõi trực tiếp, bạn có thể xem chương trình quay số mở thưởng trên các kênh truyền hình vào lúc 16h15 mỗi ngày và lựa chọn đúng đài phát sóng tương ứng.

- Ngoài ra, người chơi cũng có thể đến tận nơi tổ chức quay thưởng để theo dõi toàn bộ quá trình công bố kết quả và thực hiện nhận giải ngay khi đủ điều kiện trúng thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.