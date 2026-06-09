XSMN 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/6/2026

XSMN thứ 3 ngày 9/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 9/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 9/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 3 - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành tổ chức quay số ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành mở thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn lĩnh giải, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng và chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hằng ngày trên website vtcnews.vn để cập nhật nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể xem trực tiếp chương trình quay số mở thưởng được phát sóng trên truyền hình vào lúc 16h15 mỗi ngày. Tuy nhiên, cần xác định đúng đài quay thưởng trong ngày để lựa chọn kênh theo dõi phù hợp.

- Bên cạnh đó, người chơi có thể đến trực tiếp trường quay để quan sát quá trình quay số và kiểm tra kết quả XSMN. Nếu trúng thưởng, bạn có thể thực hiện thủ tục nhận giải ngay tại công ty xổ số kiến thiết tương ứng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.